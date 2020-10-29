СПЧ предлагает выделять средства на "дистанционку" и доработать "цифру"

По данным работы "горячей линии" СПЧ, принявшей летом и осенью свыше 188 тысяч звонков от граждан, одной из основных проблем нарушения прав и свобод остается недовольство людей "цифрой".

Так, если весной люди были в основном недовольны системой взимания электронных штрафов, которую "цифра" бюрократизировала, то за лето в целом проблему удалось урегулировать.

- Теперь во весь рост встает проблема доступности дистанционного школьного образования, - считает председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. - Намечается жесткий цифровой разрыв - учатся только те дети, у кого есть компьютеры в семьях, но часто делают вид, что учатся те школьники, у кого нет доступа к гаджетам или он сильно ограничен. Например, в семье из двух детей и двух взрослых есть лишь один компьютер, где удаленно работают и учатся все.

По данным СПЧ, из трех миллионов детей из малообеспеченных семей, где почти нет компьютерной домашней техники, лишь 50 тысяч человек через благотворительные фонды и НКО смоли получить гаджеты для удаленного обучения. И, таким образом, доступна "дистанционка", как и очное образование из-за коронавируса, не всем. Заключение СПЧ - "дистанционное образование требует доработки". Как считают правозащитники, сначала миллионы школьников надо обеспечить оборудованием, которого не хватает у 40 процентов российских семей. СПЧ предлагает выделять средства из госбюджета на дистанционное образование и вышло с этой инициативой на президента России и Госдуму с тем, чтобы разработать соответствующее законодательство. "В этих условиях дискуссию о том, что "дистанционка" может на долгое время заменить очное образование, считаю провокацией", - считает Валерий Фадеев.

К вопросу доступности дистанционного школьного обучения примыкают также другие проблемы, которые обострилась в самоизоляцию: оказание плановой медицинской помощи нековидным больным и оказание "цифровых" услуг тем гражданам, кто ими не умеет или не желает пользоваться.

- "Цифровой хлыст" - это проблема пожилых или "тихих" людей, кому не доступна "цифра", - говорит эксперт СПЧ Игорь Ашманов. - Записаться к врачу или прийти на прием к специалисту они могут только через систему электронных госуслуг, недоступных им, что автоматических выводит людей за границы полноправных граждан.

Как считают в СПЧ, таким образом, назревает еще один аспект совершенствования цифровизации - ее доступность и добровольность, что требует разработки "Цифрового кодекса гражданина".

- В пандемию нужен баланс безопасности с правами граждан, - убежден глава СПЧ Валерий Фадеев. - Поэтому по итогам доклада "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина" я направлял в профильные министерства соответствующие предложения и вопросы. Но пока ответов не получил, потому что эти вопросы, видимо, воспринимаются как критика. Но речь идет не о критике, речь идет об анализе. Надо искать оптимальное соотношение соблюдения прав и свобод с соблюдением мер безопасности в эпоху наступления коронавируса. Пока же ошибки цифровизации говорят о том, что технически "цифра" не готова к глобальному использованию. Она не отлажена так, чтобы не вызывать всплески социального напряжения.