Стенограмма: Президент Владимир Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Глава государства выступил в режиме онлайн и ответил на вопросы участников мероприятия. "Российская газета" публикует стенограмму выступления.

В.Путин: Уважаемые друзья! Дамы и господа!

Позвольте всех вас поприветствовать на форуме "Россия зовёт!". Форум по традиции собирает наших друзей, причём со всего мира, ведущих бизнесменов, инвестиционных управляющих и консультантов, признанных экспертов в области экономики и финансов.

В этот раз форум проходит в непривычном формате дистанционного общения. Однако надеюсь, что это не помешает нам откровенно, прямо поговорить на важнейшие темы экономической повестки, обсудить вопросы, которые волнуют профессиональное, деловое сообщество, причём как в России, так и во всём мире.

Конечно, ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Мы видим, с каким серьёзным спадом столкнулись развитые и развивающиеся экономики, какие масштабные средства выделяются на поддержку национальных экономик.

Для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан, наших семей. Об этом я много раз уже говорил. В этой логике мы выстраивали и будем выстраивать наши действия в период эпидемии, формировали пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирование новых заказов в производственных цепочках. Отмечу, что общий объём федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5 процента ВВП. Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра выглядит и посолиднее.

Принятые решения, я в этом убеждён, оказались своевременными и достаточно эффективными. На мой взгляд, это главное. Нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Её спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира.

Однако риски ещё, конечно, сохраняются. При этом подчеркну: несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше. Да, я прекрасно понимаю, мы недавно на совещании с Правительством это обсуждали, есть вопросы, есть проблемы, на которые надо обратить особое внимание, есть регионы, которые требуют нашего особого внимания. Но в целом ситуация действительно лучше. Это касается и опыта мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер.

Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается.

В случае же объективной необходимости с учётом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.

В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность. Соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов.

И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Это должны быть меры как оперативного, так и долгосрочного характера.

Причём особый акцент мы делаем на поддержку малого и среднего бизнеса. Напомню, что для таких компаний вдвое снижены страховые взносы - с 30 сразу до 15 процентов, причём не на текущий кризисный период, а на постоянной основе.

Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода.

Однако на что обращаю внимание: не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам ещё на три месяца.

Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей.

Уважаемые друзья!

Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке.

На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста.

Намерены и уже действуем по таким ключевым направлениям, как стимулирование инвестиций, развитие экспорта и широкое внедрение цифровых технологий. Всё это, безусловно, факторы, способные задать долгосрочный, качественный рост.

Подчеркну: в этой работе важны именно совместные, скоординированные действия. Когда меры государства по развитию инфраструктуры, совершенствованию законодательства и прямой поддержке отраслей дополняются вложениями бизнеса в создание новых производств и современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Только в этом случае можно добиться комплексного эффекта, реального результата для всей экономики и для благополучия граждан.

Вновь подчеркну важность, прямую выгоду достигнутой макроэкономической стабильности и для граждан, и для реального сектора экономики. Такая устойчивость позволила Центральному банку, как вы знаете, снижать ключевую ставку, повышать доступность кредита, а Правительству - запускать новые механизмы в интересах малого и среднего бизнеса, да и в целом российских семей.

В качестве примера приведу программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Такая целевая поддержка граждан сработала. По оценке, объём выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 триллиона рублей. Кроме того, мы тем самым подставили плечо не только строительной отрасли, но и сформировали дополнительный спрос на продукцию смежных секторов, где также заняты миллионы граждан.

Уже говорил: принято решение продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 июля будущего года. Также добавим значительные средства из федерального бюджета на развитие сельской ипотеки. Увеличим их в следующем году практически втрое.

Вместе с тем напомню о поставленной задаче: с повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жильё, мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок сойдёт на нет, сведётся к нулю.

В этой связи особое внимание нужно уделить инфраструктурному обеспечению жилищного строительства и в целом развитию региональной инфраструктуры - автомобильных дорог, коммунальных сетей, общественного транспорта, социальных объектов.

Чтобы компании, регионы могли привлекать дополнительные ресурсы на эти цели, будем развивать инструменты долгосрочного долгового финансирования, устранять здесь нормативные ограничения, создавать интересные возможности для надёжного вложения свободных капиталов и накоплений.

Тем более что сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономики. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Тем не менее и показатель доверия к экономике в целом. Это серьёзный инвестиционный источник, который нужно задействовать для устойчивого развития, для реализации инфраструктурных и других проектов российских компаний.

Отмечу, что российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке. С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках 37 миллиардов долларов, а размещения на рынке акций принесли ещё более 6 миллиардов долларов - рекордную сумму за последние несколько лет.

Отдельно отмечу новую модель привлечения частных инвестиций, которую мы опробовали недавно, буквально три недели назад. Когда "Совкомфлот", как вы знаете, провёл публичное размещение акций на Московской бирже.

В результате сделки были привлечены свыше 42 миллиардов рублей. Причём эти средства пойдут не в бюджет, а на новые инвестиции, в том числе на строительство газовозов на отечественных верфях. Подчеркну: речь идёт именно о дополнительных ресурсах, которые будут направлены на развитие компании, на реализацию индустриальных проектов. Тем самым мы получим кумулятивный, надеюсь, эффект для многих отраслей промышленности и высокотехнологичных секторов.

Для укрепления и совершенствования рынка ценных бумаг крайне важно тесное сотрудничество государства и бизнеса. Отмечу здесь выпуск так называемых вечных облигаций нашей крупнейшей инфраструктурной компании "Российские железные дороги". При содействии Правительства и Центрального банка эти ценные бумаги позволили обеспечить ресурсами инвестиционную программу РЖД и, что здесь особенно важно, сформировать портфель заказов для отечественных производителей оборудования, вагонов, локомотивов.

Добавлю, что при поддержке государства также развивается инструмент "зелёных облигаций", задача которых - профинансировать переход российских предприятий на наилучшие доступные технологии. До 90 процентов выплат купона по таким облигациям будут обеспечены государством.

Вновь хотел бы подчеркнуть: стимулирование инвестиционной активности - это наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчётом на перспективный, долгосрочный рост российской экономики. И конечно, обращаю внимание: надёжные, защищённые механизмы вложения капиталов в новые финансовые инструменты открыты и для российских, и для зарубежных инвесторов. Нам ценен каждый партнёр, настроенный на совместную работу.

Добавлю, что важным инструментом реализации крупных проектов, значимых для целых регионов, территорий, должны стать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в рамках которых проекты получают так называемую стабилизационную оговорку, то есть гарантию неизменности условий по налогам, землепользованию и градостроительной деятельности. А затраты инвесторов на инфраструктуру будут возмещаться в объёме уплаченных налогов.

Уже сейчас для использования этого инструмента заявлены около двух десятков проектов с общим бюджетом порядка 900 миллиардов рублей. Мы с Правительством недавно это обсуждали, и я ещё раз обращаю внимание коллег из Правительства: нужно как можно быстрее переводить эти планы в практическую, конкретную плоскость.

И последнее. Как вы знаете, одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Это очень важный фактор повышения экономической динамики в нашей стране, улучшения качества жизни людей.

Ведущие российские компании, прежде всего "Яндекс", Сбер, ВТБ (коллега [А.Костин] это подтвердит), давно и успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые, перспективные ниши и продукты, по факту становятся тем, что сейчас называется экосистемами.

Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере (что чрезвычайно важно, мы ещё, наверное, об этом поговорим сегодня) придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит многим малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции. Это чрезвычайно важно, уверен, эта тема, безусловно, вызывает интерес всех наших коллег, в том числе тех, которые собрались сегодня на нашу встречу.

Спасибо вам за внимание. Я на этом своё вступительное слово закончил бы.

С удовольствием передаю слово хозяину нашего сегодняшнего мероприятия Андрею Леонидовичу Костину. Пожалуйста.

А.Костин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего спасибо за Ваше участие, за содержательное выступление. Вы уже в 12-й раз выступаете на нашем форуме бессменно. Это то, что прежде всего, конечно, привлекает инвесторов со всего мира к нашему форуму.

Вы уже сказали о том, что этот форум проходит в необычной обстановке, хотя постепенно мы к этой необычной обстановке привыкаем. Мы действительно долго сомневались, проводить ли этот форум в этом году, потому что хорошо известно, что большинство форумов и в России, и за рубежом в этом году отменялись по понятным причинам.

Но инвесторы - народ нетерпеливый и рассматривают кризис не только как время считать убытки, но и как время для удачных инвестиций, потому что период кризиса обычно - время, когда действительно вложения становятся дешевле, а перспектива их роста, наверное, более очевидна. Поэтому мы всё-таки пошли на определённый риск, решили провести этот форум в том режиме, в котором сейчас проводят. Но есть, наверное, свои преимущества, потому что с помощью наших партнёров, средств массовой информации России и международных, мировых агентств сегодня наша сессия транслируется на 70 государств мира по интернету. Практически все желающие, кто хочет услышать и увидеть, а таких наверняка будут сотни тысяч, если не миллионы, то они такую возможность будут иметь.

Поэтому, если вы не возражаете, то по нашей сложившейся традиции мы переходим к вопросам и ответам. Современные технологии, надеюсь, позволят, чтобы инвесторы, которые хотят задать вопросы, из разных государств, из разных мест могли это сделать. У меня только большая просьба, коллеги, к вам - представляться, как вас зовут и какие вы представляете финансовые организации, откуда вы вещаете, из какой страны, какую страну вы представляете.

Давайте начнём нашу дискуссию. Пожалуйста.

Я.Арнополин: Добрый день, господин Президент!

Меня зовут Яков Арнополин, из инвестиционного фонда PIMCO в Лондоне.

Владимир Владимирович, к Вам следующий вопрос. Заметили, что темы роста российской экономики за последние пять лет снизились на фоне демографических проблем, ослабления притока мигрантов и по-прежнему сравнительно низкого уровня прямых иностранных инвестиций. Дополнительные расходы на борьбу с вирусом могут стать причиной переноса реализации национальных проектов на более поздний срок. Соответственно, какие меры рассматривает Россия для достижения более высоких темпов экономического роста в долгосрочной перспективе?

В.Путин: Это, по большому счету, ключевой вопрос, мы с этого начали. Я не претендую сейчас на совсем уж развернутый ответ, потому что он потребует много времени. Но хотел бы заметить, что спад экономики наблюдается не только в России, а во всем мире, во всей мировой экономике. В российской экономике этот спад, как известно, ниже, чем в экономиках других стран, в том числе в так называемых развитых экономиках.

За II квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в еврозоне, по-моему, до 17 доходит: 14,7, и в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны.

Правда, когда иностранные аналитики анализируют ситуацию, говорят, что это связано, прежде всего, со структурой российской экономики, и у нас меньше пострадали те отрасли, которые являются флагманами развития нашей экономики. Я не думаю, что это так, потому что спад, скажем, на энергоносители, а мы знаем, роль и значение энергокомпаний в нашей экономике все-таки очень значительны, тем не менее в целом показатель неплохой. Связано это, прежде всего, с достаточно устойчивой ситуацией в сфере макроэкономической политики последних лет.

Я обращаю ваше внимание на то, что Центральный банк перешел к плавающему курсу рубля несколько лет назад. Это позволяет нам смягчать все, что происходит на мировых рынках, в том числе на рынках энергоносителей. Мы, таким образом, в значительной степени, не полностью пока, но в значительной степени, что называется, "отстегнули" нашу экономику, ее важнейшие показатели от колебаний цен на мировых рынках, потому что ввели еще и Бюджетное правило и строго его соблюдаем. Мы сохранили, и даже преумножили, наши резервы в результате как раз этого решения по Бюджетному правилу.

На сегодняшний день у нас золотовалютные резервы, на середину октября, - 585 миллиардов долларов. ФНБ в долларовом исчислении, выражении - где-то примерно 176 миллиардов. При этом мы остаемся в рамках целевых показателей по инфляции - где-то в районе 4 процентов. У нас одна из наименьших в мире долговых нагрузок по государственному долгу - где-то в районе 3 процентов всего, а совокупный долг - в районе 17 процентов. Все это дает нам возможность чувствовать себя уверенно, в том числе развивать и строить планы по развитию российской экономики.

Безусловно, одним из важнейших факторов, Вы сейчас об этом сказали, является привлечение инвестиций, не только прямых иностранных, а инвестиций вообще. Мы исходим из того и рассчитываем, что те макроэкономические условия, о которых я сейчас сказал, они будут хорошим ориентиром для наших потенциальных партнеров.

Я вот на что хотел бы обратить еще внимание. Проведенные не нами, а международными институтами опросы наших партнеров и вообще зарубежных инвесторов показали, что никто не отказывается от работы на российском рынке, а наоборот (сейчас не готов привести конкретные цифры, они есть в открытом доступе), количество тех компаний, которые планируют работать на российском рынке, увеличивается. Мы всячески будем стремиться к тому, чтобы создавать условия для всех наших инвесторов - и для отечественных, и для зарубежных. Мы тоже хорошо знаем, что основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, и так далее, это реинвестиции в наш российский капитал. И тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас свободное движение капиталов, мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция, так было и в период кризиса 2008-2009 годов, так и есть в условиях кризисных явлений, связанных с пандемией. Но и это тоже вызывает, надеюсь, доверие к российской экономике и к российской экономической политике, о чем свидетельствует и возврат капиталов уже в виде иностранных инвестиций.

Так что все это настраивает нас в целом, несмотря на известные угрозы, на оптимистический лад. Смотрите, спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4 процентов в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2, не планируем, а ориентиры такие, а через год уже будет явный рост, в том числе будет и рост профицита. Я сейчас называл вам цифры, это дефицит и потом последующий профицит бюджета. В этом году где-то будет у нас 4,4 дефицит бюджета, в следующем году - 2,4, мы считаем, примерно, а в следующем году будет профицит где-то 1 процент. И, соответственно, рост экономики будет восстанавливаться в эти же сроки. В целом я, скорее, настроен оптимистично, чем пессимистично, и рассчитываю, что наши потенциальные партнеры это оценят.

Очень важным здесь является фактор, о котором Вы тоже упомянули, - достижение целей в рамках национальных проектов. Какие-то элементы мы действительно смещаем, как у нас говорят, вправо немножко по графику, но эти цели не отменяются. Более того, в тех проектах, которые Вы назвали, а именно в инфраструктурных проектах, а это имеется в виду строительство новых возможностей в рамках железнодорожных проектов, автомобильных дорог, они увеличиваются. В целом в этом году у нас плюсом ушло свыше 80 млрд. рублей. Здесь ряд крупных инвестиционных проектов мы как планировали, так и будем реализовывать, причем, надеюсь, даже в некоторых случаях в сроки более ранние, чем планировалось до сих пор.

Если я ответил на Ваш вопрос, я буду очень рад.

Текст дополняется

Источник: сайт президента РФ.