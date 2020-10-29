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29.10.2020 15:47
Рубрика: Общество

Стиль наскальных рисунков в испанских пещерах озадачил ученых

Текст: Денис Передельский
Фото: Garate et al, 2020 (PLOS ONE, CC BY) Фото: Garate et al, 2020 (PLOS ONE, CC BY)
Фото: Garate et al, 2020 (PLOS ONE, CC BY)

На севере Испании исследователи обнаружили наскальные изображения бизонов и других животных. Ученых поразило то, что рисунки были выполнены в стиле, который никогда ранее на Пиренейском полуострове не встречался.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
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Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем сообщает Phys.org. По мнению ученых, изученные гравюры в испанских пещерах свидетельствуют о том, что в древней Европе существовала общая художественная культура.

Детальному анализу были подвергнуты наскальные изображения, обнаруженные еще в 2015 году в трех пещерах на горе Айцбитарте на севере Испании. Ученые сразу поняли, что перед ним находятся принципиально новые для этих мест образцы наскального искусства. Рисунки были выполнены в художественном стиле, ранее неизвестном на Пиренейском полуострове.

В своем исследовании команда во главе с Диего Гарате сравнила обнаруженные изображения с рисунками, найденными в других странах Европы. Кстати, большинство работ в пещерах Айцбитарте представляют собой изображения бизонов с характерными рогами и горбами.

Фото: iStock
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Исследователи отмечают особый стиль, которым были нарисованы не только рога, но и ноги этих животных. В частности, пары конечностей последовательно изображаются как "двойная буква Y", а рога аналогично рисуются бок о бок с рядом линий между ними.

Оказалось, что по своему стилю эти рисунки аналогичны гравюрам, найденным на территории Франции. Последние относятся к так называемой Граветтской культуре. Она отличалась уникальными традициями в художественном искусстве, а также в изготовлении инструментов и погребальных практиках.

Эта культура существовала в период примерно от 34 до 24 тысяч лет назад. Следы ее присутствия ученые находили почти по всей Европе, но раньше на Пиренейском полуострове они не встречалась.

Поэтому новое открытие позволяет предположить, что Граветтская культура была гораздо более распространенной и разнообразной, чем считалось ранее.

Ученые в своей работе пишут, что способ создания рисунков, найденных в пещерах Айцбитарте, более характерен для юга Франции и некоторых регионов Средиземноморья. А это говорит о том, что как минимум 25 тысяч лет назад западноевропейское наскальное искусство было связано общими культурными традициями.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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