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29.10.2020 20:29
Рубрика: Экономика

Сыграли в защите

Страховку строительно-монтажных рисков вернули в сметы
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)
С 5 октября 2020 года вступил в силу приказ минстроя, возвращающий в рекомендуемый перечень работ и затрат, учитывающихся при определении стоимости строительства, расходов на страхование строительно-монтажных рисков (СМР). "Включение расходов на страхование в перечень позволит повысить финансовую устойчивость строительных подрядчиков, что, безусловно, крайне важно в текущих условиях и неопределенности из-за коронавируса", - подчеркнул президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru

Эти расходы были исключены из перечня в 2014 году. В обосновании такого решения правительства отмечалось, что эксперты проанализировали национальный и зарубежный опыт страхования строительно-монтажных рисков. Выяснилось, что и в отечественной, и в мировой практике "по общему правилу риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки объекта заказчиком несет подрядная организация". Поэтому минимизация рисков и принятие направленных на их предотвращение мер были признаны задачей подрядной организации, а заказчиков от защиты этих рисков освободили.

Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
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В правительстве отмечали, что в России, как и в большинстве стран, страхование строительно-монтажных рисков является добровольным видом страхования. Предполагалось, что от исключения страхования СМР из строительных смет никто не пострадает, так как у заказчика сохранялась возможность предусмотреть в договоре заключение договора страхования за счет средств подрядчика. Однако сегмент страхования СМР в итоге существенно просел.

- Объем рынка страхования СМР в 2013 году - до того, как минстрой исключил расходы на него из сметных расчетов строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, - составлял 40 миллиардов рублей в год, - рассказал "РГ" первый заместитель генерального директора "Абсолют Страхование" Виктор Кривошеев.

По экспертным оценкам, страхование таких объектов приносило страховщикам 75-80 процентов совокупных взносов в области строительства, поэтому в 2014-2015 годах рынок СМР рухнул почти на 50 процентов и до сих пор так и не оправился от этого удара. Сейчас его объем можно оценить в 20 миллиардов рублей, отметил Виктор Кривошеев.

Сейчас объем страхования строительно-монтажных рисков оценивают в 20 миллиардов рублей

Участники рынка считают возврат страхования СМР в сметы своевременным. Как отметил Игорь Юргенс, размер собственных средств и текущее финансовое состояние большинства строительных подрядчиков таковы, что при наступлении сколько-нибудь значимого убытка самостоятельно компенсировать его или достроить объект за свой счет они не смогут. Поэтому такое событие с большой долей вероятности приводило к банкротству подрядчика, а в результате зачастую - срыву сроков всего строительства.

Чтобы сделать страхование СМР более прозрачным для госзаказчиков и строительных подрядчиков, страховщики разработали проект внутреннего стандарта для объектов, строительство которых ведется за счет средств госбюджета и/или с использованием счетов эскроу.

По оценкам старшего директора по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Ольги Басовой, сегмент страхования строительно-монтажных составляет примерно 1-2 процента от всего страхового рынка. На конец 2013 года, перед исключением расходов на страхование СМР из рекомендуемого перечня затрат, учитываемых при определении стоимости строительства, доля страхования СМР составляла 3 процента. "С учетом высоких темпов строительства и включения затрат по страхованию СМР в сметы застройщиков можно будет увидеть рост сегмента страхования строительно-монтажных рисков", - полагает Басова.

Страховщики согласны с тем, что возврат расходов на страхование в сметы на строительство станет сильным драйвером развития рынка страхования СМР. По мнению Виктора Кривошеева, можно ожидать его роста в следующем году на 7-10 миллиардов рублей. Однако на уровни 2013 года в ближайшее время этот рынок не вернется, несмотря на то, что объемы строительства в стране за прошедшие 6 лет выросли на 50 процентов (с 6 до 9 триллионов рублей).

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
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- Во-первых, многие госзаказчики и госкорпорации и сегодня требуют от подрядчиков страховать сооружаемые объекты, несмотря на то, что сметами такие расходы не компенсируются, - пояснил эксперт. -Например, такой практики придерживается московское правительство в рамках проекта реновации, Росавтодор, РЖД и многие другие. Во-вторых, страховщикам в нынешних условиях не удастся работать на ставках, являвшихся общепринятыми в начале 2000-х годов (1-2 процента) с раздутыми комиссиями. Ставки на страхование СМР очень сильно упали, это десятые, даже сотые доли процента от стоимости строительства.

Кроме этого, по словам Кривошеева, не надо забывать о серьезном отрицательном влиянии пандемии коронавируса на объемы строительства в текущем и следующем году. Государству и местным властям приходится экономить, откладывать начало строительства новых объектов. В целом рынок СМР интересен страховым компаниям. Он очень рентабелен, убыточность здесь невысока. В то же время необходимо учитывать, что работать на этом рынке не просто. Здесь высока конкуренция, а страховым компаниям необходимо иметь высокопрофессиональных сотрудников, хорошо разбирающихся в сложных инженерных рисках.

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