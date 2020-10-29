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29.10.2020 20:34
Рубрика: Экономика

Босс для проекта

Строительству не хватает руководителей
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)
Многие компании и целые отрасли снова перешли на удаленку. И если весной для большинства новый режим работы был в новинку и вызывал массу вопросов и недопониманий, то сейчас многие уже успели сделать выводы и подкорректировать слабые места. Строительная отрасль, а точнее, ее офисный сегмент, также проанализировала весенний опыт и открыла новый деловой сезон уже с учетом "коронавирусных" корректировок.
Рекрутеры активно ищут финансовых директоров, ипотечных брокеров и ИТ-специалистов. Фото: РИА Новости www.ria.ru Рекрутеры активно ищут финансовых директоров, ипотечных брокеров и ИТ-специалистов. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Рекрутеры активно ищут финансовых директоров, ипотечных брокеров и ИТ-специалистов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Аналитики кадрового агентства ProPersonnel посчитали, какие специалисты в девелопменте находятся в дефиците именно сейчас, и выяснили, что больше всего не хватает руководителей проектов - только за минувший месяц число вакансий на эту должность выросло на 20 процентов. Особенно заметно повысился спрос на руководителей девелоперских проектов в регионах, где традиционно высока строительная активность, а именно - в Свердловской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае. Однако половина предложений сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге (37 и 13 процентов соответственно).

За два года девелоперы не купили ни одного участка за КАД

Активность в строительной отрасли подстегнула спрос не только на руководителей проектов, но также и на главных инженеров проекта. Однако неблагоприятные экономические факторы, такие как инфляция, рост валют и прочее, заставляют строительные компании снижать издержки и оптимизировать свою работу. Именно поэтому сейчас востребованы грамотные технические специалисты, которые хорошо знают новые технологии, материалы и практики строительства, позволяющие решать эти задачи.

Не хватает также и финансовых директоров. Это связано с тем, что сейчас отрасль переходит на новую модель привлечения средств, в которой основным инвестором становится банк, а не дольщики. Застройщики ищут финансовых директоров, которые могут не только управлять финансами, но и привлекать их. Помимо этого, в условиях нестабильности всегда ценятся управленцы, которые могут в случае необходимости оптимизировать расходы, найти новые решения для экономии средств и совершенствования финансовой модели компании.

На 15 процентов увеличилось число вакансий на должность ипотечного брокера к застройщику (девелоперу). Эксперты отмечают, что программа субсидирования ипотечных ставок вызвала настоящий бум на рынке жилья. По некоторым оценкам, более двух третей ипотечных сделок сейчас заключаются именно на рынке новостроек, на которые распространяется программа. Ставки снизились до исторически минимального уровня - 6 процентов, поэтому поток клиентов очень интенсивный.

В девелопменте востребованы управленцы, способные оптимизировать расходы

Несмотря на то что продажи на рынке недвижимости уже давно постепенно перетекают в онлайн, пандемия сильно ускорила этот процесс. Поэтому сейчас на пике востребованности находятся специалисты, которые умеют создать и упаковать девелоперский продукт в "цифровую оболочку".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru
Страховка строительно-монтажных рисков вернулась в сметы подрядчиков

"Действительно, сейчас наблюдается дефицит digital-специалистов, которые понимают, как привлекать новых клиентов новыми методами, заменившими традиционную лидогенерацию, - говорит управляющий партнер компании Alpha Personnel Андрей Давыдов. - Компании сейчас заинтересованы в тех, кто имеет уверенные навыки и успешную практику в доведении клиентов до просмотров объектов недвижимости".

"В пандемию, когда все ушли на удаленные продажи, был высокий спрос на специалистов по онлайн-продвижению, - вспоминает директор по маркетингу и рекламе компании Р-ФИКС Максим Пискарев. - Действительно было сложно найти web-разработчиков, контекстологов и дизайнеров".

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