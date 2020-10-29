Археологи раскрыли тайну первой в Европе резни Бронзового века

Ученые из Германии выяснили подробности произошедшей в 1200 году до нашей эры битве в долине реки Толлензе.

С 1996 года специалисты из разных стран пытаются объяснить природу останков 140 людей и лошадей, найденных в 160 километрах от Берлина. Поскольку многие черепа и кости имели следы механических повреждений, а также найденное оружие (наконечники стрел и копий, обломки бронзовых мечей и деревянные булавы) позволило предположить, что на этом месте произошло первое в европейской истории сражение. Однако новые данные говорят о разбойном нападении.

"Исследование останков погибших показывает, что у некоторых людей были деформации скелета, вызванные только тем, что они всю жизнь носили тяжелые грузы, то есть это были торговцы или их рабы", - заявил Times археолог Детлеф Янцен.

Он также считает, что, если бы это была настоящая битва, то она велась бы только между мужчинами-воинами, а на месте боя найдены также останки женщин и детей. Анализ ДНК останков позволил сделать вывод, что в резне погибли выходцы из Скандинавии, Польши, Южной Европы и даже Египта.

Согласно последним исследованиям, как сообщает Daily Mail, местные племена организовали засаду на купеческий караван, когда он переправлялся по плотине через Толлензе. Убитых в резне людей и лошадей побросали в реку, а ил и песок "законсервировали" их более чем на три тысячи лет.