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29.10.2020 12:17
Рубрика: Общество

Только у 0,2% детей коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Половина заразившихся коронавирусной инфекцией детей переносит ее в легкой форме, только у 0,2% она протекает тяжело. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе своего выступления на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 - ситуация сегодня и нерешенные проблемы". Доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, в общей структуре заразившихся в России не превышает 8%.

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"В основном инфекция протекает в легких формах у половины заболевших, у трети - в бессимптомных формах, тяжелое течение отмечается у 0,2% детей", - констатировал Александр Горелов, передает его слова ТАСС. По данным представителя санитарного ведомства, тяжелая и среднетяжелая формы, в основном, регистрируется у детей первого года жизни. У детей старше трехлетнего возраста - легкие и среднетяжелые формы заболевания.

Он также отметил, что на сегодняшний день специалисты также выделили группы риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции у детей - это младенцы до года и дети с фоновыми заболеваниями. Кроме того, по словам Александра Горелова, максимальное число госпитализаций в стационар приходится на детей старше 8 лет.

При этом, говоря о доле детей в общей структуре заразившихся коронавирусом в РФ, он отметил, что она превышает 8%. Согласно приведенным им данным, за девять месяцев в России было зарегистрировано 85 282 случая COVID-19 у детей всех возрастных групп.

Фото: iStock
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"Но отмечается определенный тренд, наибольшее количество заболевших отмечается у детей старше восьмилетнего возраста. Основная толика приходится на подростков, на которых в настоящий момент приходится 2/3 от всех регистрируемых случаев. К счастью, нет принципиального различия регистрации заболевания у мальчиков и девочек, нет статистической разницы, оно абсолютно идентично", - пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что увеличение частоты регистрации инфекции с возрастом и нарастание тяжести течения заболевания связано с возрастным созреванием рецепторов. Кроме того, по словам Александра Горелова, дети, прежде всего подростки, чаще всего заражаются коронавирусом в семьях.

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