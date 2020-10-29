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29.10.2020 16:19
Рубрика: Спорт

УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ

Текст: Максим Домчев
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на то, что некоторые игроки "Краснодара" отказались преклонять колено перед матчем против "Челси" в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Челси" разгромил "Краснодар" во втором туре Лиге чемпионов

Это решение вызвало бурю негодования в бульварных английских изданиях - The Sun и Daily Mail. Было немало недовольных болельщиков в социальных сетях, которые возмутились почему "Краснодар" в полном составе не поддержал движение Black Lives Matter.

Ранее подобное происходило в "Формуле-1", где ряд пилотов, в том числе россиянин Даниил Квят, отказывались преклонять колено, при этом подчеркивая, что они против расизма и всяческих притеснений, но к данному движению примыкать не собираются.

В УЕФА отреагировали на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено. В ответ на запрос RT, в организации ответили, что игрокам и судьям разрешено преклонять колено, но это не является обязательным для всех.

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