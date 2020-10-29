Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 343-ФЗ "Об упразднении Охотского районного суда Хабаровского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края"

Новости

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 343-ФЗ "Об упразднении Охотского районного суда Хабаровского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края"

Дата подписания 27 октября 2020 г.
Опубликован 29 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О судах общей юрисдикции в РФ"

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 1, 3, 32, 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Охотский районный суд Хабаровского края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края;

2) установить, что юрисдикция Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края распространяется на территории Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Охотского районов Хабаровского края в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

3) образовать в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Охотск Охотского района Хабаровского края;

4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1-3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин