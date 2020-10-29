Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане

В Луизиане фиксируют массовые отключения света из-за урагана "Зета". Об этом сообщает портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране.

Только в Луизиане обесточены 108 тысяч 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тысяч потребителей, уточняет ТАСС.

По данным специалистов национального центра США по наблюдению за ураганами, стихия находится в 100 километрах юго-западнее Нового Орлеана и перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 10,8 метров в секунду. Период с начала июня и до конца ноября в Атлантике считается сезоном ураганов.