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29.10.2020 02:36
Рубрика: В мире

Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане

Фото: NOAA via AP Фото: NOAA via AP
Фото: NOAA via AP

В Луизиане фиксируют массовые отключения света из-за урагана "Зета". Об этом сообщает портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране.

Ураган "Зета" обрушился на Луизиану

Только в Луизиане обесточены 108 тысяч 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тысяч потребителей, уточняет ТАСС.

По данным специалистов национального центра США по наблюдению за ураганами, стихия находится в 100 километрах юго-западнее Нового Орлеана и перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 10,8 метров в секунду. Период с начала июня и до конца ноября в Атлантике считается сезоном ураганов.

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