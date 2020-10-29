Утвержден состав правительственной комиссии по русскому языку

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. В нее вошли заместители министров, ученые, ректоры ведущих вузов, журналисты. Всего - 43 человека.

Председателем назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Среди участников: заместитель министра культуры Ольга Ярилова, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор РУДН Олег Ястребов, ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов, ректор РГГУ Александр Безбородов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, директор Института русского языка им. Виноградова Мария Каленчук и другие.

Напомним, правительственная комиссия по русскому языку создана по поручению президента. Ее заседания будут проходить не реже двух раз в год. В планах: разработка концепции государственной языковой политики, определение единых требований к созданию словарей, экспертиза правил русской орфографии и пунктуации. Кроме того, комиссия рассмотрит вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку.

Кстати

Как написала в соцсетях член правительственной комиссии, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, скоро увидит свет орфографический словарь Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. В него включено 675 новых слов. Теперь точно определено, как писать, в том числе, такие слова: кешбэк, онлайн, здоровский, гикнуться, юга.