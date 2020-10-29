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29.10.2020 12:01
Рубрика: В мире

В Анталье от коронавируса скончался турист из России

Текст: Константин Волков

На курорте Сиде в турецком регионе Анталья от последствий коронавирусной инфекции скончался 60-летний турист из России, об этом 29 октября заявило генконсульство РФ в Анталье, сообщает РИА Новости.

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Дипмиссия подтвердила "факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела".

Турист прибыл на отдых в конце сентября вместе с супругой. Спустя неделю у него обнаружился коронавирус. Несмотря на госпитализацию, спасти мужчину не удалось. Как сообщило российское генконсульство, оплата лечения "относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом".

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 28 октября, всего в Турции от последствий коронавируса скончались 10 027 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 368,5 тысячи случаев заболевания, выздоровели 319,2 тысячи пациентов. 1836 человек находятся в тяжелом состоянии.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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