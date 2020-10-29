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29.10.2020 21:09
Рубрика: Власть

В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 428 военнослужащих.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По сведениям на вечер 29 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID сто военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 51 126 человек.

В то же время 2 966 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 925 пациентов лежат в военных госпиталях. Двадцать четыре человека изолированы по месту службы. Семнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще тысяча человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 13 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более чем 9 тысячам пациентов, 2 тысячи 137 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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