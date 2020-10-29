В Австрии проверят частные владения на предмет борьбы с коронавирусом

Власти земли Штирия будут контролировать частный сектор для предотвращения распространения коронавируса. Организовать вечеринку в гараже или садовом домике больше не получится. Коллег поддержали в Зальцбурге. Законодательно там закрепили, что частная собственность, не используемая в жилых целях, может проверяться на выполнение правил самоизоляции, сообщает газета Kronen Zeitung.

Активисты настаивают на распространении меры на федеральном уровне. Однако в обществе нет единого мнения по этому поводу. В ведомстве канцлера заявили, что это частная инициатива. "О контроле частной собственности в связи с пандемией нет и речи", - говорится в заявлении ведомства.

По мнению экспертов, одних федеральных постановлений будет недостаточно. В настоящее время полиция может закрыть частные вечеринки только в том случае, если они слишком шумные и мешают окружающим.

В Вене контроль частников из-за пандемии представляется невозможным, отметил губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер. Однако он признал, что ввиду сложной обстановки с коронавирусом "вторжение государства в частную жизнь становится все более критичным".

Оппозиционная Социалистическая партия Австрии критикует действия земель по контролю за частным сектором. А популистская партия "Свободы" и вовсе говорит о развертывании "австро-фашистского наблюдения".