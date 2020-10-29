В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда

В Болгарии медсестры вышли на протест перед министерством здравоохранения. Их основным требованием является увеличение зарплаты до трех минимальных в месяц.

Участники акции называют геноцидом условия своего труда в настоящее время. По их словам, бюджет государства не предполагает заботу о медперсонале.

В настоящее время Болгария находится в состоянии серьезного экономического кризиса. Недовольные развитием ситуации в республике граждане уже более ста дней подряд организуют антиправительственные митинги.

Общая обстановка в стране усугубляется из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Так, только за последнюю неделю число инфицированных COVID-19 возросло более чем на сто процентов.