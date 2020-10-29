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29.10.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Спрос добавит риска

В чем опасность снижения инвестиций в добычу нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Значительные убытки, которые несут нефтяные компании, и скептицизм в отношении будущего традиционных энергоресурсов неизбежно ведут к снижению инвестиций в отрасль. Если после пандемии спрос на нефть быстро восстановится, то итогом этого может стать дефицит нефти.

По оценке главы минэнерго Александра Новака, инвестиции в мировую энергетику в 2020 году снизятся на 18-20%, что значительно выше снижения спроса на энергоносители в этом году.

Фото: iStock
Цены на нефть начнут расти к концу ноября

Нефтяная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от коронакризиса, и падение финансирования здесь может оказаться даже более глубоким. О чистом убытке за третий квартал этого года в 0,5 млрд евро уже объявила итальянская ENI. За первое полугодие об убытках отчитались почти все производители нефти, среди которых Exxon (1,69 млрд долларов) и Shell (18,5 млрд долларов), а также российские крупнейшие компании "Роснефть" (113 млрд рублей) и "Лукойл" (65 млрд рублей).

"Этот год станет рекордным по падению инвестиций в энергетику", - говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), вложения в добычу нефти и газа сократятся на 35%, что станет значительным ударом для отрасли с длинным инвестиционным циклом. Вложенные сегодня средства дадут дополнительный приток углеводородов в среднем только через 5-7 лет. Поэтому после прохождения экономического кризиса и в случае быстрого роста спроса на углеводороды после пандемии мир может столкнуться с дефицитом нефти. Экономика всегда выздоравливает быстрее, чем восстанавливается добыча нефти, подчеркнула Белова.

Не менее опасной может оказаться "зеленая" повестка, продвигаемая европейскими странами на фоне упавшего сейчас спроса на нефть и нефтепродукты.

Определенная недоинвестированность в нефтянку в мире наблюдается уже с момента предыдущего обвала цен в 2014 году, сейчас она усугубляется чрезмерной увлеченностью возобновляемыми источниками энергии - многие крупнейшие нефтяные компании сокращают инвестиции в традиционную добычу в их пользу, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Инвестиции в добычу нефти и газа в мире сократятся в 2020 году на 35% 

Но ВИЭ - удовольствие очень дорогое, во многом существующее благодаря субсидиям, льготам и особым тарифам, что по карману только богатым странам. Для энергобаланса большинства развивающихся государств нефть, газ и даже уголь не потеряют своего значения еще очень долгое время. Чрезмерный рост цен на нефть из-за возможного дефицита приведет к очередным потрясениям в экономике этих стран, а в условиях глобального рынка это затронет весь мир.

"Не случайно МЭА каждый кризис (в том числе 2008-2010 годов) призывает нефтегазовые компании помнить о скором росте спроса на нефть", - говорит Мария Белова. - Но сегодня, когда крупные европейские нефтегазовые компании одна за другой принимают стратегии декарбонизации, и большой вопрос, насколько готовы они будут ответить на возможный призыв МЭА, сказала эксперт.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Отрасли Нефть и газ

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