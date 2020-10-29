В Цхинвале открыли центр русского языка

В столице Южной Осетии Цхинвале открылся Русский центр. Теперь здесь смогут изучать русский язык и читать русскую классику студенты и все желающие, сообщает портал "Русский мир".

Соблюдая введенные в республике эпидемиологические ограничения, церемонию открытия организаторы провели в сокращенном формате.

У посетителей Центра русского языка будет доступ в российские онлайн-библиотеки, они смогут познакомиться с русским искусством, смотреть российские фильмы, участвовать в самых разных культурных мероприятиях и встречах с интересными людьми.

К слову, Русский центр был создан по инициативе ректора Юго-Осетинского государственного университета Вадима Тедеева, при поддержке посольства России в Южной Осетии и представительства Россотрудничества.

В церемонии открытия приняли участие российский посол Марат Кулахметов, глава администрации президента Республики Южная Осетия Игорь Козаев, руководитель представительства Россотрудничества Сергей Скворцов и другие.

Справка "РГ"

Русский центр - это международный культурный проект, осуществляемый фондом "Русский мир" в партнерстве с ведущими образовательно-просветительскими структурами разных стран. Сеть Русских центров создается для продвижения русского языка и популяризации русской культуры, распространения знаний о России.

Напомним, русские центры в Закавказье уже действуют в Грузии, Азербайджане и Армении, а всего их в мире насчитывается более сотни.