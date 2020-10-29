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29.10.2020 18:37
Рубрика: Общество

В Цхинвале открыли центр русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
В столице Южной Осетии Цхинвале открылся Русский центр. Теперь здесь смогут изучать русский язык и читать русскую классику студенты и все желающие, сообщает портал "Русский мир".
Фото: Gazaeva.Karina7/wikipedia.org Фото: Gazaeva.Karina7/wikipedia.org
Фото: Gazaeva.Karina7/wikipedia.org

Соблюдая введенные в республике эпидемиологические ограничения, церемонию открытия организаторы провели в сокращенном формате.

Фото: iStock
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У посетителей Центра русского языка будет доступ в российские онлайн-библиотеки, они смогут познакомиться с русским искусством, смотреть российские фильмы, участвовать в самых разных культурных мероприятиях и встречах с интересными людьми.

К слову, Русский центр был создан по инициативе ректора Юго-Осетинского государственного университета Вадима Тедеева, при поддержке посольства России в Южной Осетии и представительства Россотрудничества.

В церемонии открытия приняли участие российский посол Марат Кулахметов, глава администрации президента Республики Южная Осетия Игорь Козаев, руководитель представительства Россотрудничества Сергей Скворцов и другие.

Справка "РГ"

Русский центр - это международный культурный проект, осуществляемый фондом "Русский мир" в партнерстве с ведущими образовательно-просветительскими структурами разных стран. Сеть Русских центров создается для продвижения русского языка и популяризации русской культуры, распространения знаний о России.

Напомним, русские центры в Закавказье уже действуют в Грузии, Азербайджане и Армении, а всего их в мире насчитывается более сотни.

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире экс-СССР Южная Осетия Русский язык на постсоветском пространстве

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