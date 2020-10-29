В Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры

В онлайн-магазине Epic Games Store началась очередная еженедельная бесплатная раздача игр.

На этот раз все зарегистрированные на платформе пользователи могут добавить себе в библиотеку следующие проекты:

- Blair Witch - сюжетный психологический хоррор, созданный по мотивам знаменитой серии фильмов о ведьме из Блэр.

- Игру Ghostbusters: The Video Game Remastered, которую один из авторов "Охотников за привидениями" назвал "практически третьей частью" - в создании даже приняли участие актеры из оригинальных фильмов.

Акция продлится до 5 ноября.