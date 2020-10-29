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В Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры

Текст:   Богдан Бобров
29.10.2020,  
18:03
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store началась очередная еженедельная бесплатная раздача игр.

На этот раз все зарегистрированные на платформе пользователи могут добавить себе в библиотеку следующие проекты:

- Blair Witch - сюжетный психологический хоррор, созданный по мотивам знаменитой серии фильмов о ведьме из Блэр.

В трейлере 7 сезона Apex Legends показали новую карту

- Игру Ghostbusters: The Video Game Remastered, которую один из авторов "Охотников за привидениями" назвал "практически третьей частью" - в создании даже приняли участие актеры из оригинальных фильмов.

Акция продлится до 5 ноября.

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