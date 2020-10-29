В Евросоюзе решают, кто первым получит вакцину от коронавируса

Еврокомиссия уже весной планирует привить от коронавируса 700 миллионов человек. Вакцины еще нет, но страны ЕС уже решают, кто получит ее в первую очередь и будет ли прививка обязательной.

По расчетам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз получит даже больше доз вакцины, чем это нужно для 446 миллионов его жителей. Излишек можно будет безвозмездно передать в беднейшие страны. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, крупные поставки могут начаться лишь в апреле, считает фон дер Ляйен. Одновременно глава Еврокомиссии призвала страны - члены ЕС выработать единую стратегию вакцинации от коронавируса. Но с этим могут возникнуть проблемы. Брюссель обещает, что все страны получат вакцину одновременно, а ее количество будет зависеть от численности населения. Но уже сейчас понятно, что в первое время на всех не хватит. Поэтому власти каждого государства ЕС должны принять решение, кто будет привит в первую очередь, будет ли вакцинация обязательной для всех и бесплатной.

Парадокс заключается в том, что хотя поначалу вакцины будет слишком мало, правительствам нужно ухитриться не закупить слишком много, ведь, как показывают исследования, в большинстве стран ЕС очень высок процент противников прививок. Уже известно, что в большинстве стран, например, в Германии и Нидерландах, вакцинация не будет обязательной. Польша, по данным информационного сервиса Forsal, заказала вакцину для четверти населения, Великобритания - почти для половины, а скандинавские страны, такие как Швеция и Дания, рассчитывают прививать всех. В Чехии вопрос был вынесен на общественное обсуждение и вызвал негативную реакцию так называемых антипрививочников - противников любых вакцинаций. Поэтому обязанности прививаться от коронавируса не будет, но непривитые должны будут носить маски. Чешский минздрав рассчитывает, что в итоге около 60 процентов населения сделает прививку.

По рекомендации Брюсселя, первыми вакцину должны получить сотрудники учреждений здравоохранения и опеки, люди старше 60 лет и страдающие от хронических заболеваний, те, кто не имеет возможности соблюдать социальную дистанцию, и бездомные. В любом случае пока что в Евросоюзе "делят шкуру неубитого медведя", ведь, по словам Урсулы фон дер Ляйен, нет никакой гарантии, что вакцины всех производителей, с которыми заключены предварительные соглашения о поставках, окажутся эффективными.