В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце

Нападение на прихожан церкви в Ницце не может иметь никакого оправдания, война с терроризмом должна идти по всем направлениям и без политизации. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя трагедию.

Ранее неизвестный напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции, сообщалось о трех погибших.

- Терроризм и экстремизм не имеют ни вероисповедания, ни национальности. Они достойны решительного осуждения, - подчеркнул парламентарий, выразив соболезнования близким жертв нападения в соборе Норт-Дам.

Он выразил уверенность, что борьба с террором должна вестись по всем фронтам и всеми силами мирового сообщества - без какой-либо политизации и проведения разделительных линий.