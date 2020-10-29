В Госдуме заявили, что не обсуждали ранжирование пенсий

Зампред Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия") прокомментировала предложение ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Она подчеркнула, что сейчас о серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы "речь даже не может идти".

Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство, считает вице-спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" - вместо нынешней, которую он считает запутанной.

"В стенах Госдумы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР", - сказала Тимофеева, которую цитирует пресс-служба "ЕР".

Она подчеркнула, что сейчас в Госдуме сосредоточены "на принятии сложнейшего бюджета страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда". В нем заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию", - напомнила депутат.