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29.10.2020 12:13
Рубрика: Экономика

В Госдуме заявили, что не обсуждали ранжирование пенсий

Текст: Татьяна Замахина

Зампред Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия") прокомментировала предложение ввести новую систему начисления пенсий "по рангам". Она подчеркнула, что сейчас о серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы "речь даже не может идти".

Фото: iStock
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"

Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство, считает вице-спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" - вместо нынешней, которую он считает запутанной.

"В стенах Госдумы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР", - сказала Тимофеева, которую цитирует пресс-служба "ЕР".

Она подчеркнула, что сейчас в Госдуме сосредоточены "на принятии сложнейшего бюджета страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда". В нем заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию", - напомнила депутат.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменение пенсионного законодательства

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