В Италии пять тысяч заключенных переведут под домашний арест

На фоне заражений, выявленных в более 40 пенитенциарных учреждениях, порядка 5 тыс. итальянских заключенных переведут под домашний арест. Минюст Италии объяснил свое решение желанием разгрузить в период пандемии тюрьмы, в которых невозможно гарантировать социальную дистанцию.

По информации агентства Adnkronos, среди почти 55 тысяч заключенных обнаружено около 150 положительных случаев.

Во время первой волны власти пандемии власти, выпустившие из тюрем почти 400 мафиозных боссов, столкнулись с резкой критикой в свой адрес и были вынуждены вернуть их обратно. На этот раз данная мера будет применена исключительно в отношении осужденных за нетяжкие преступления, которым была вынесена мера пресечения в виде тюремного заключения от 6 до 18 месяцев. Кроме того, авторизацию по каждому отдельному случаю впредь должен давать специальный трибунал.

Как пояснил глава минюста Италии Альфонсо Бонафеде, 3 тысячи осужденных будут снабжены электронным браслетом, с помощью которого власти будет отслеживать их местонахождение.