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29.10.2020 13:31
Рубрика: В мире

В Италии пять тысяч заключенных переведут под домашний арест

Текст: Нива Миракян (Рим)

На фоне заражений, выявленных в более 40 пенитенциарных учреждениях, порядка 5 тыс. итальянских заключенных переведут под домашний арест. Минюст Италии объяснил свое решение желанием разгрузить в период пандемии тюрьмы, в которых невозможно гарантировать социальную дистанцию.

Фото: Михаил Визель
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По информации агентства Adnkronos, среди почти 55 тысяч заключенных обнаружено около 150 положительных случаев.

Во время первой волны власти пандемии власти, выпустившие из тюрем почти 400 мафиозных боссов, столкнулись с резкой критикой в свой адрес и были вынуждены вернуть их обратно. На этот раз данная мера будет применена исключительно в отношении осужденных за нетяжкие преступления, которым была вынесена мера пресечения в виде тюремного заключения от 6 до 18 месяцев. Кроме того, авторизацию по каждому отдельному случаю впредь должен давать специальный трибунал.

Как пояснил глава минюста Италии Альфонсо Бонафеде, 3 тысячи осужденных будут снабжены электронным браслетом, с помощью которого власти будет отслеживать их местонахождение.

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