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29.10.2020 13:45
Рубрика: Власть

В Кремле назвали главную сложность борьбы с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
В Кремле заявили о беспрецедентном темпе распространения коронавирусной инфекции по стране. Идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения, в ряде регионов койки заполнены более чем на 90 процентов - это создает очень большие трудности, отметили в Кремле и призвали граждан следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

На вопрос о том, в чем сейчас заключаются сложности в борьбе с коронавирусом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Когда идет повышенная, точнее даже максимальная нагрузка на какую-то систему - то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Свыше 90 процентов заполняемость койкомест в ряде регионов - это фактически критическая черта, - сказал Песков. - Здесь возникает повышенная потребность в медперсонале, во врачах, лекарствах и так далее". "Естественно, это все создает очень большие трудности... Но вы видите, что работают все фактически в круглосуточном режиме. По-другому с этим справиться нельзя", - подчеркнул он.

"Лишний раз хочется сказать, что такой беспрецедентный темп распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и здоровье окружающих", - заметил представитель Кремля. Чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать рекомендациям санитарных врачей, заключил он.

Вопрос о том, когда в Кремле ожидают победу над эпидемией, Песков назвал неуместным. "Речь о борьбе с коронавирусом - доселе неизвестным и который мир узнал чуть меньше года назад - но, по-прежнему, о котором много всего непонятного", - объяснил он.

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