В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации

Еще одна высшая школа, а точнее факультет воздушных "извозчиков", появится в белорусской столице в будущем году, подтвердил 29 октября руководитель департамента Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский на пресс-конференции "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов".

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, уже "начата работа по открытию летных специальностей, разработаны требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору, медицинскому освидетельствованию будущих пилотов. Департамент разработал авиационные правила по подготовке летного состава. Готовится и документация для строительства тренажерного центра".

Теоретическая подготовка пилотов будет осуществляться на кафедрах Белорусской академии авиации, которая, кстати, в прошлом году отметила свое 45-летие. А летная практика будет осуществляться на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Кроме того, заинтересованность в летной подготовке курсантов высказал и аэроклуб "Даймонд".

Сикорский пояснил, что "объем часов, которые должны налетать курсанты, соответствует международным стандартам - 200 часов. Летная подготовка будет проводиться в соответствии со стандартами Европейского агентства по безопасности полетов, чтобы обеспечить максимальную конкурентоспособность выпускников на рынке труда".

Спрос на авиационных специалистов, констатировал на встрече с прессой первый заместитель руководителя авиакомпании "Белавиа" Глеб Пархамович, достаточно большой, добавив, что он сопровождается пропорциональным расширением воздушного парка машин. Ведь деятельность любой авиакомпании, подчеркнул он, не может быть успешной без модернизации и обновления флота. И "Белавиа" в этом вопросе - не исключение. Сейчас, по его словам, средний возраст парка пассажирских воздушных судов уже составляет менее 12 лет, а в 2021-м он не будет превышать и десяти.

Еще в начале года, сообщил он, компания приобрела три самолета нового поколения Embraer Е195-E2. Прибытие первого из них ожидается уже в декабре, а еще двух - в марте и апреле 2021 года. "Этот самолет абсолютно новый, его прядкой номер 42, немногие авиакомпании в мире (в Европе только две) получили такие воздушные судна", - уточнил представитель компании.

Он добавил, что сейчас в парке белорусских машин - 29 самолетов, а к концу года компания рассчитывает на 30 воздушных судов, правда, отметив, что "Белавиа" досрочно прекратила оперативный лизинг четырех самолетов.