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29.10.2020 21:05
Рубрика: Спорт

Мячей гора

Молодежные команды "Уфы" и "Химок" установили рекорд
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
В восьмом туре молодежного первенства России "Уфа" принимала "Химки". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:6.

Уже в первом тайме команды забили на двоих восемь мячей: пять из них провели уфимцы, три - их соперники. Что интересно, подмосковный клуб в этом поединке трижды бил пенальти.

Фото: EPA-EFE/Martin Meissner
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Как уточнила пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ), матч "Уфы" с "Химками" стал самым результативным в истории молодежного чемпионата. Ранее 13 мячей на двоих команды не забивали. Прежний рекорд был установлен в мае 2010 года в игре "Алании" с московским "Спартаком" (2:10).

Добавим, что молодежное первенство проводится с 2008 года. В сезоне 2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов РПЛ в турнире также участвуют четыре представителя Юношеской футбольной лиги.

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