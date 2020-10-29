В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан

В ходе допроса мужчина, напавший с ножом на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце, рассказал следователям, что ему 25 лет и его зовут Брахим. Об этом сообщают французские СМИ.

При задержании террорист получил несколько ранений и сейчас находится в больнице им. Пастера в Ницце.

Между тем выясняются подробности трагедии в соборе. Преступник ворвался в храм во время службы и нанес ножевое ранение молившейся женщине, затем напал на 70-летнего мужчину, служку собора. Далее он попытался ударить молодую женщину, но той удалось укрыться в кафе, хотя позднее преступник догнал и ее. В результате атаки погибли три человека.

Преступление было совершено в день рождения Пророка - праздник Мавлид, который отмечается в этом году 28-29 октября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу в сопровождении главы МВД, министра юстиции и других должностных лиц. В Ницце он планирует посетить место трагедии, встретиться с мэром и руководством города.

Власти Франции ввели днем 29 октября план противодействия терроризму Vigipirate на максимально высоком уровне. "Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", - заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд резких высказываний в адрес ислама, а в публичных местах некоторых французских городов были продемонстрированы карикатуры на Пророка.