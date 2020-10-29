В Ницце экстремист зарезал трех человек

Страшная трагедия произошла в четверг утром на юге Франции в курортной Ницце. В 9.00 по местному времени (11.00 мск) неизвестный мужчина, как сообщают очевидцы, "лет двадцати или около того", проник в церковь Нотр-Дам, что в самом центре города. Оказался он там с единственной целью - устроить кровавое побоище. Вытащив припрятанный в одежде нож, стал наносить удары всем, кто попадался ему под руку.

Первой с перерезанным горлом на пол собора рухнула пожилая прихожанка. Затем наступила очередь служителя церкви, который пытался оказать налетчику сопротивление. Но не справился с ним и со смертельной ножевой раной упал неподалеку от первой жертвы. После этого преступник погнался еще за одной женщиной, которая в ужасе выбежала из базилики и пыталась скрыться в ближайшем кафе. Однако налетчик догнал ее и нанес несколько ножевых ударов, от которых женщина скончалась.

Примерно в этот момент на площадь перед Нотр-Дамом прибыли полицейские, вызванные кем-то из местных жителей. Они приказали парню бросить нож и поднять руки. Тот отказался, тогда по нему открыли огонь. Полицейские выстрелили шесть-семь раз, тяжело ранив преступника. Вызванные на место драмы кареты "скорой помощи" отвезли в местные госпитали как людей, пострадавших при ножевой атаке, так и налетчика. По последним данным, он сейчас находится в операционной и ему пытаются спасти жизнь. Как заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, "то, что произошло, по-другому, как терактом, назвать нельзя".

Район вокруг церкви оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Там же работали саперы, которые проверили Нотр-Дам на наличие взрывчатки, но ничего не обнаружили. По данным из полицейских источников, документов при налетчике обнаружено не было, а назвался он Ибрагимом. Скорее всего, его личность будет установлена: эксперты сняли отпечатки пальцев, и если он проходит по картотекам Министерства внутренних дел Франции, то имя в ближайшее время станет известно. Все храмы Ниццы, в том числе и русская церковь, были закрыты и помещены под усиленную охрану и видеонаблюдение.

Национальная антитеррористическая прокуратура сразу же возбудила дело об убийстве и попытке убийства в связи с террористической группировкой. При МВД был создан кризисный штаб, который посетили президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. Хозяин Елисейского дворца в четверг вылетел в Ниццу. Его сопровождают министры внутренних дел и юстиции. В стране объявлен повышенный режим антитеррористической операции "Вижипират", участие в которой принимают воинские подразделения.

Примерно через два часа после убийства трех человек в Ницце в Авиньоне на юго-востоке Франции еще один вооруженный ножом человек пытался напасть на прохожих, выкрикивая фразу "Аллах акбар!". Однако оказавшиеся поблизости полицейские открыли огонь на поражение, и злоумышленник скончался на месте.

Как здесь считают, ножевые атаки в Ницце и Авиньоне - звенья одной кровавой цепи. Она началась со злодейского убийства учителя истории Самюэля Пати, который был обезглавлен 18-летним террористом 16 октября в городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Педагог расплатился своей жизнью за то, что демонстрировал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти издевательские по отношению к исламу рисунки вызвали в свое время бурю негодования в мусульманских странах, а масла в огонь добавило недавнее заявление президента Эмманюэля Макрона о том, что Франция "продолжит защищать свободу слова" и не откажется от карикатур.

В четверг в 15.00 (17.00 мск) по инициативе Конференции епископов Франции, центральной организации местных католиков, во всех соборах страны ударили в колокола в память о погибших в Ницце. Нападение осудили в Совете мусульманского культа Франции и призвали мусульман отменить празднование Мавлида, когда отмечается рождение пророка Мухаммеда.

Ножевые атаки в Ницце и Авиньоне - звенья одной кровавой цепи

Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении во Франции максимального уровня террористической угрозы. В пятницу пройдет заседание Совета национальной обороны, которое созвал президент Макрон. А в четверг в сопровождении главы МВД, президента Конференции епископов Франции и других должностных лиц французский лидер посетил собор Нотр-Дам в Ницце.

Добавлю, что в четверг днем неизвестный, вооруженный острым предметом, напал на охранника консульства Франции в городе Джидда в Саудовской Аравии. По данным телеканала SkyNews-Arabiya, сотрудник частного охранного предприятия - получил ранение. Местная полиция задержала преступника, который оказался жителем королевства.

Когда верстался номер

В Лионе, что в центральной части страны, в четверг у железнодорожного вокзала задержан вооруженный ножом мужчина. По данным полиции, злоумышленник готовился совершить нападение.