В Пхеньяне открылся музей посольства Российской Федерации

12 октября этого года Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика отметили 72-ю годовщину установления дипломатических отношений. СССР был первым государством в мире, которое в 1948 году официально признало молодую социалистическую республику.

С тех пор прошло уже достаточно времени, накопилась богатая история двусторонних отношений. Однако, как известно, памяти свойственно забывать многие, в том числе и подчас важные моменты, которые в итоге могут кануть в небытие.

Хорошее решение этой проблемы придумали в посольстве РФ в Пхеньяне, открыв музей посольства и приурочив его к годовщине установления дипломатических отношений.

Экспозиция разместилась на территории комплекса посольства, в здании консульского отдела. В музее собраны, приведены в порядок и выставлены на всеобщее обозрение образцы мебели, интерьера, предметы быта, канцелярские товары, оргтехника - все, что сохранилось с тех самых времен, когда в ноябре 1957 года в центре Пхеньяна появилось дипломатическое представительство нашей страны.

Была проведена серьезная работа по сбору документов и фотографий, начиная с периода до Корейской войны. При этом очень ценную помощь оказали ветераны дипслужбы, щедро поделившиеся сокровищами своих домашних архивов.

В настоящий момент фонд музея посольства насчитывает около ста экспонатов - от самой первой таблички, которая висела на дверях посольства СССР в КНДР, а также выдававшихся дипломатам чемоданов до парадного мундира Героя Российской Федерации Андрея Карлова, который руководил посольством с 2001 по 2006 год.

В коллекции музея также более двух сотен редких фотографий и документов, которые расположены в хронологическом порядке, позволяя наглядно проследить историю развития посольства, а также трудовые будни дипломатов прежних времен.

У входа в музей, в фойе установлены неотъемлемые атрибуты любого советского Посольства - бюст В.И. Ленина, над ним - государственное знамя и портреты руководителей СССР. Как отметили в посольстве, это сделано для того, что сразу "помочь посетителям окунуться в атмосферу тех далеких лет".

Церемония открытия музея прошла 12 октября, а первыми посетителями стали дипломаты, сотрудники посольства РФ члены их семей. Об истории посольства лично рассказывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора.

В российском посольстве подчеркнули, что они намерены продолжать развивать и пополнять экспозицию и фонды музея посольства.

Прямая речь

Посол РФ в Пхеньяне Александр Иванович Мацегора в письменном интервью "Российской газете" рассказал поподробнее о музее.

Александр Иванович, для чего открыт этот музей?

Александр Мацегора: Цель нашего музея - оставить для последующих поколений корееведов-практиков историю, дать возможность увидеть, как начиналась тут работа, как открывалось посольство в те далекие годы. Многое уже ушло, забылось. В общем мы старается оставить для будущего хотя бы то, что ещё можно восстановить, передав это потомкам.

Как вообще появился музей, откуда брали экспонаты, фотографии и прочее?

Александр Мацегора: В настоящий момент проходит капитальный ремонт всего комплекса посольства. Мы разбираем чердаки, подвалы, склады, давно не использовавшиеся помещения. В процессе этой работы удалось найти и привести в порядок большое количество старой мебели, оргтехники, плакаты, фотографии, книги и другое. Так и была создана материальная база нашей экспозиции.

Могли бы выделить какой-то особенный экспонат музея?

Александр Мацегора: Главный экспонат музея, которым мы особенно дорожим - это парадный музей Андрея Геннадьевича Карлова, который руководил посольством с 2001 по 2006 гг. Нам передала его супруга - Марина.

Какие планы на будущее в отношении музея?

Александр Мацегора: Мы обязательно будем развивать музей. В настоящий момент мы активно работаем с ветеранами, которые делятся фотографиями из своих личных архивов. Как мне кажется, идеей музея удалось "инфицировать" молодых дипломатов, а это значит, что наше начинание имеет будущее - будет развиваться, пополняться новыми фотографиями, экспонатами и после нас.

Редакция "Российской газеты" благодарит Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Пхеньяне Александра Мацегору и сотрудников посольства РФ за предоставленные фотографии и прочую помощь при подготовке публикации.