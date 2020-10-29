В рамках нацпроекта "Демография" стартовала акция #обещаниетренеру

В рамках акции спортсмены и просто любители спорта могут поздравить тех, кто дал им путевку и открыл дорогу в спортивную жизнь. Акцию поддерживают Российский футбольный союз, активисты Ассоциации студенческих спортивных клубов России, спортсмены хоккейных клубов КХЛ и амбассадоры проекта "Спорт - норма жизни".

В рамках акции, для всех любителей спорта разработаны специальные открытки с обещаниями, которыми они могут поделиться в социальных сетях и отметить своего тренера или направить ему в мессенджере. Найти и скачать открытки можно на сайте norma.sport. Также каждый желающий, сможет дать #обещаниетренеру в TikTok и выложить видео, где он успешно делает то, что когда-то не получалось.

"Наша страна славится очень сильной тренерской школой во многих видах спорта - это относится как к тренерам известных спортсменов, национальных сборных команд, так и наставникам детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций, которые сопровождают спортсменов на начальном этапе подготовки. Одна из важнейших задач Минспорта России - поддержка тренерских кадров, повышение их статуса, квалификации и уровня социальных гарантий. От личности тренера, его профессионализма, терпения и мотивации зависит не только спортивные результаты детей, но и формирование их жизненных ценностей и ориентиров", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Необходимые условия для тренировочного процесса в РФ обеспечиваются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В 2019 году в регионы поступили 213 комплектов оборудования и инвентаря для спортивной подготовки. В 2021-2023 годах в России, по данным Минспорта, будет построено и введено в эксплуатацию шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей; 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса.

В рамках федерального проекта к 2024 году пройдут обучение 48,8 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта, включая организаторов спортивно-массовой работы на местах, штатных тренеров организаций спортивной подготовки, не имеющих профильного образования, специалистов по хоккею и футболу. По данным на октябрь этого года, 7,4 тысяч человек уже прошли обучение.