Новости

Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции 14:48
В Австрии проверят частные владения на предмет борьбы с коронавирусом 14:48
В Москве задержали трех женщин-наркокурьеров 14:46
В Петербурге пройдут панихиды в память о погибших над Синаем 14:41
Путин: Нельзя допустить резкого роста цен на жилье 14:39
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 14:39
Парламентарии СГ высказались за совершенствование работы медиа ресурсов 14:30
В Авиньоне мужчина застрелен при попытке напасть с ножом на полицию 14:29
В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19 14:24
В Софии состоялось награждение русских и болгарских ветеранов ВОВ 14:19
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 14:17
Песков: В РФ не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo 14:14
Авиапилотов и диспетчеров предлагают увольнять за самолечение 14:13
Почему финны хотят учить русский язык с детского сада 14:02
Власти Башкирии помогут перевезти туриста, умершего в Турции от COVID-19 14:00
Косачев: Преступление в Ницце нельзя оправдать ничем 13:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель 13:51
В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий 13:40
Песков назвал теракт в Ницце ужасающей трагедией 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 14:54
Рубрика: Общество

В России может появиться День школьника

Текст: Ксения Колесникова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в России новый праздник - "День школьника". Об этом она заявила на торжестве в честь пятилетия со дня основания Российского движения школьников (РДШ).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Собянин: В Москве продлили на неделю дистанционное обучение для школьников 6-11 классов

- Сегодня праздник РДШ, а в день рождения надо просить подарки. И одним из них может быть День школьника, - рассказала "РГ" Анна Кузнецова. - У нас есть в школах День самоуправления, День учителя и День знаний. И недавно мой сын первоклассник пришел и говорит: "Ну как же так? День учителя есть, а Дня школьника нет". Почему бы и нет? Давайте вместе придумаем, что можно в этот день делать. Например, можно говорить с детьми о школьной жизни. Помню, как в одной школе мы организовывали встречи и "классы доброты". Узнали, что детям не нравится цвет стен в столовой. И мы их перекрасили. Потом мы узнали, что малышам на втором этаже не хватает мягкой мебели. И это сделали. И поняли, что такого простого общения в век информационных технологий и жутких скоростей нам и не хватает. Но пусть последнее слово останется за детьми. Пусть они предложат, как хотят проводить этот день. А ведомства - пусть детскую позицию поддержат.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева рассказала "РГ", что обсудит эту инициативу с ребятами. Она также отметила, что совсем скоро тысячи новых вожатых придут в школы. Совместные с РДШ кружки и программы уже работают более чем в половине школ страны.

Кстати, в этот же день стартовала регистрация на всероссийскую киберспортивную школьную лигу. Школьники смогут посоревноваться в "War Robots", "Standoff 2", "PUBG Mobile", "Brawl Stars", "Mobile Legends", "Dota 2", "League of Legends", "Hearthstone", "Armored Warfare: Проект Армата" и "Warface". Турниры начнутся уже 30 ноября и пройдут по расписанию в каждом из 8 федеральных округов страны до конца марта 2021 года. Все будет по правилам киберспорта: трансляции турниров с разбором опытных комментаторов из студии, поддержкой болельщиков, рейтинговая система игроков и статистика всех проведенных матчей на платформе.

Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии