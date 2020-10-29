В России может появиться День школьника

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в России новый праздник - "День школьника". Об этом она заявила на торжестве в честь пятилетия со дня основания Российского движения школьников (РДШ).

- Сегодня праздник РДШ, а в день рождения надо просить подарки. И одним из них может быть День школьника, - рассказала "РГ" Анна Кузнецова. - У нас есть в школах День самоуправления, День учителя и День знаний. И недавно мой сын первоклассник пришел и говорит: "Ну как же так? День учителя есть, а Дня школьника нет". Почему бы и нет? Давайте вместе придумаем, что можно в этот день делать. Например, можно говорить с детьми о школьной жизни. Помню, как в одной школе мы организовывали встречи и "классы доброты". Узнали, что детям не нравится цвет стен в столовой. И мы их перекрасили. Потом мы узнали, что малышам на втором этаже не хватает мягкой мебели. И это сделали. И поняли, что такого простого общения в век информационных технологий и жутких скоростей нам и не хватает. Но пусть последнее слово останется за детьми. Пусть они предложат, как хотят проводить этот день. А ведомства - пусть детскую позицию поддержат.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева рассказала "РГ", что обсудит эту инициативу с ребятами. Она также отметила, что совсем скоро тысячи новых вожатых придут в школы. Совместные с РДШ кружки и программы уже работают более чем в половине школ страны.

Кстати, в этот же день стартовала регистрация на всероссийскую киберспортивную школьную лигу. Школьники смогут посоревноваться в "War Robots", "Standoff 2", "PUBG Mobile", "Brawl Stars", "Mobile Legends", "Dota 2", "League of Legends", "Hearthstone", "Armored Warfare: Проект Армата" и "Warface". Турниры начнутся уже 30 ноября и пройдут по расписанию в каждом из 8 федеральных округов страны до конца марта 2021 года. Все будет по правилам киберспорта: трансляции турниров с разбором опытных комментаторов из студии, поддержкой болельщиков, рейтинговая система игроков и статистика всех проведенных матчей на платформе.