В России создадут воспитывающие мультфильмы

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО дал старт детскому конкурсу сценариев и идей для мультфильмов. Они должны будут выполнять не только развлекательную, но и воспитательную функцию. Сопровождать конкурс будет худсовет института под председательством режиссера-аниматора Михаила Алдашина.

- 63% родителей отмечают, что им хотелось бы видеть в мультфильмах больше ценностной составляющей, чтобы не только дома, но и при просмотре мультфильмов дети знакомились с такими базовыми ценностями, как семья, труд, работа в команде, любовь к Родине и другие, - рассказала и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре.

По ее словам, опросы института показывают: 88,4% респондентов уверены, что мультфильмы должны быть не только развлекательными, но и обучающими. Лишь 7,8% убеждены, что обучающий элемент не важен, а 3,8% - что мультики не должны учить и воспитывать вообще, а должны нести только развлекательную функцию. В основном мультфильмы в России смотрят по телевизору (63,8%) и в интернете (52,5%). Отдают предпочтение кинотеатрам лишь 13,7% респондентов.

В конкурсе смогут принять участие не только профессиональные сценаристы, но и все желающие.

- Надеемся, что к концу 2021 года нам удастся сделать 5-10 фильмов. К производству мы пригласим лучших режиссеров нашей страны, - рассказал Михаил Алдашин.

- Хочется пригласить к участию молодежь. Ребята смогли бы совершенно нестандартно подойти к задаче. Надеюсь, что все получится, и действительно нашим детям будет что смотреть в свободное от учебы время, - рассказала председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко.

Напомним, в 2020 году была принята поправка в Закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся. Она определяет понятие "воспитание" и раскрывает механизм организации воспитательной работы.