В российских магазинах появилось "не вино"

Крупные российские торговые сети в своих магазинах отвели специальные полки под "не вино". Так теперь обозначается винодельческая продукция, изготовленная из импортного сырья - она должна размещаться отдельно от вина из российского винограда. Таким образом розница старается исполнить новый закон о виноградарстве и виноделии.

По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимира Ионкина, новый порядок выкладки уже можно наблюдать во многих торговых сетях. Но пока каждая сеть по-своему интерпретирует, какая продукция и по какому принципу должна находиться на этой полке. По словам эксперта, новый закон содержит ряд противоречийс другими документами, а многие его положения можно трактовать по-разному. Поэтому АКОРТ недавно направил письмо в адрес минсельхоза с просьбой разъяснить отдельные положения закона. Премьер-министр Михаил Мишустин 19 сентября утвердил минсельхоз в качестве ответственного уполномоченного органа в рамках этого закона.

Например, как рассказал на онлайн-конференции "Вино России в ретейле" представитель сети "Магнит" Сергей Левожинский, до сих пор ­непонятно, как определять плодовые вина. Закон об обороте алкоголя называет его вином, а по новому закону оно им не является.

По словам Левожинского, уже сейчас торговые сети начинают ощущать последствия этого закона. По его оценке, собственного винограда отечественным виноделам хватает, чтобы закрыть только около 30% потребности (для производства 20-25 млн дал максимум без учета расходов виноматериала на коньяк). Дефицит отечественного винограда приводит к росту цены на него. По словам эксперта, если раньше торговые сети имели возможность, не меняя этикетку и контрэтикетку (например, заменив купаж), насытить полки магазинов дополнительной продукцией, сейчас это сделать нельзя.

Были срывы поставок, отказы со стороны торговой сети в приемке товара из-за неправильной маркировки. Он отмечает, что российский закон затрагивает и импортную продукцию. "Если это вино из испанского виноматериала, произведенное во Франции, по европейским законам нельзя называть сорта и год урожая, а у нас нужно", - приводит пример эксперт.

Также, по словам Владимира Ионкина, нет понимания, что делать с вином, выпущенным до появления нового закона. "Много есть премиальных вин, которые не продаются с колес, они могут лежать годами. А делать их перемаркировку затруднительно и неправильно", - говорит эксперт.

Эти вопросы сейчас находятся в подвешенном состоянии и нуждаются в разъяснениях уполномоченного органа, говорят эксперты.

Минсельхоз уже ведет работу над подзаконными актами к закону о виноградарстве и виноделии, сообщала в начале октября замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее оценке, всего таких подзаконных актов потребуется разработать порядка 60-70.

Например, нужно устранить разночтения с техническим регламентом Евразийского союза, который должен вступить в январе следующего года. Минфин инициировал вопрос об отсрочке вступления в силу этого техрегламента до 1 января 2022 года. За это время минсельхоз рассчитывает синхронизировать нормы двух документов.

Все остальные вопросы, связанные с корректной работой закона, министерство планирует решить, ориентируясь на запросы и пожелания бизнеса - "чтобы не мешать бизнесу развиваться", заверила Лут.

"У нас много хороших предприятий, хорошей продукции, есть все возможные инструменты, чтобы развиваться дальше, чтобы наши производители заняли достойное место на полке не только внутри страны, но дальше вышли на экспортные позиции", - считает замминистра.