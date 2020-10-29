В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции

Неизвестный, вооруженный острым предметом, напал на охранника консульства Франции в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает 29 октября телеканал SkyNews-Arabiya.

В результате нападения мужчина - сотрудник частного охранного предприятия - получил ранение. Местная полиция задержала злоумышленника, который оказался гражданином королевства.

Раненый охранник был доставлен в больницу, его состояние не вызывает опасений.

Посольство Франции в Саудовской Аравии осудило нападение и призвало граждан Франции, находящихся в КСА, соблюдать максимальную осторожность.