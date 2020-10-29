В Софии состоялось награждение русских и болгарских ветеранов ВОВ

Представители посольства России, в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина, вручили ветеранам юбилейные медали по случаю 75-летия победы над нацизмом. В своем обращении перед собравшимися дипломаты выразили глубокую признательность гражданам Болгарии, рисковавшим своими жизнями ради общего мирного будущего.

В рамках торжественного мероприятия прошло выступление местного музыкального ансамбля, исполнившего русские и болгарские патриотические песни времен ВОВ. Прозвучали такие известные композиции, как "День Победы" и "Катюша".

Союз ветеранов Болгарии, в свою очередь, также вручил памятные медали русским участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики. Председатель организации в своей речи поблагодарил народы СССР за освобождение Европы от "коричневой чумы".