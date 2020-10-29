Продажи оружия в США резко выросли на фоне пандемии коронавируса

В Соединенных Штатах с марта по сентябрь этого года продажи оружия выросли на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает газета New York Times, отмечая, что резкий рост продаж на всей территории США связан с опасениями в связи с распространением коронавируса.

С марта американцы приобрели уже 15,1 миллиона единиц оружия. Наиболее резкий скачок продаж по сравнению с прошлым годом наблюдался в штатах Мичиган и Нью-Джерси, где рост составил 198% и 180% соответственно, пишет РИА Новости. Оружие стали чаще покупать темнокожие американцы, в частности женщины, а также те, кто ранее им никогда не владел.

По словам главы центра Брейди по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Криса Брауна, рост продаж оружия вызывает беспокойство в период, когда многие люди испытывают стресс из-за работы и распространения коронавируса. Он также отметил, что наблюдается рост случаев домашнего насилия и самоубийств.