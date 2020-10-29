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29.10.2020 00:53
Рубрика: В мире

В США стал известен автор скандальной публикации о Трампе

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Бывший руководитель аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлз Тейлор признался, что это он был автором скандальной статьи в газете The New York Times о президенте Дональде Трампе. Соответствующее заявление Тейлора было опубликовано в среду на сайте Medium.

Фото: AFP/Logan Cyrus
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Речь идет об анонимной публикации, вышедшей в свет в сентябре 2018 года. В материале рассказывалось о том, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор, пишет ТАСС. Отмечалось, что многие чиновники высокого ранга "прилежно работают" над тем, чтобы не допустить реализации части повестки дня президента и его "наихудших намерений".

До сих пор не было известно, кто автор этой статьи. По данным The Washington Post, после выхода в свет этой публикации Трамп и его помощники приступили к поискам автора. Сообщалось, что президент разгневан.

Тейлор, являющийся республиканцем, заявил, что написал этот материал в то время, когда являлся сотрудником администрации США, а сделал это из-за глубокого разочарования в Трампе. Тейлор считает действующего президента "бесхарактерным человеком со многими личностными изъянами", который не справляется со своими обязанностями. Ранее экс-руководитель аппарата сотрудников МВБ опубликовал книгу, в которой раскритиковал администрацию Дональда Трампа.

В мире США Дональд Трамп

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