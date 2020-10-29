В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь

Ассирийская церковь, насчитывающая 1700 лет, выставлена на продажу в провинции Мардын на востоке Турции местным жителем. Он хочет за здание 7,2 миллиона турецких лир (875 тысяч долларов). Об этом 29 октября сообщает турецкая газета Hurriyet.

Церковь Мор Юханна, находящаяся в районе Артуклу, внесена в список культурного наследия министерства культуры и туризма Турции, но при этом она находится в частной собственности: отец нынешнего владельца купил ее в свое время и использовал как склад и столярную мастерскую.

Здание состоит из двух залов, часовни, двух узких проходов-тоннелей, один из которых, предположительно, ведет к старому ассирийскому монастырю Дейрул-Зафаран, расположенному неподалеку. Также к ней относятся три могилы ассирийских епископов.

Агент по недвижимости, занимающийся продажей, надеется, что церковь купит кто-то из представителей ассирийской христианской общины. Что интересно, владелец уже пытался продать здание пять лет назад, но безуспешно. Сейчас ассирийская община заявила, что купила бы церковь, если бы располагала достаточными средствами. Пока же она попросила власти вмешаться и предотвратить продажу здания.

Ассирийская церковь Востока (АЦВ) - одна из древних восточных церквей, она появилась в Месопотамии в I веке, после проповеди апостола Фаддея. В традиционной историографии считается несторианской. В середине первого тысячелетия н.э. епархии этой церкви охватывали весь восток, вплоть до Японии, однако затем ее территории сократились до первоначальных размеров. В настоящее время резиденция патриарха АЦВ находится в Мортон-Гров, штат Иллинойс, США. Паства составляет порядка 300-400 тысяч человек, живущих в Ираке, Сирии, Иране, Армении, Швеции, США и других странах, в том числе и в России. К АЦВ принадлежали такие известные христианские святые, как отцы церкви Ефрем Сирин и Исаак Сирин.