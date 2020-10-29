Верховный суд РФ разобрался с разделом квартиры, купленной на наследство

Очень интересное решение принял Верховный суд, когда изучил материалы спора за имущество при разводе. Такие дела действительно крайне сложные, и правовых коллизий в них всегда достаточно. На в этот раз речь шла о наследстве, которое получил один из супругов. Но он его продал и купил квартиру для проживания семьи. А когда брак распался, встал непростой вопрос - как делить квартиру, купленную на наследство одного супруга?

Вариантов было два - поровну как совместно нажитое имущество или не делить, а отдать тому, на чье наследство она куплена. Подобные вопросы встают перед тем, кто делит совместно нажитое имущество, нередко. Поэтому разъяс­нения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ могут оказаться полезными не только судьям, для которых они были даны, но и для рядовых граждан.

Местные суды разошлись во мнениях , а точку поставил Верховный суд. Он заявил, что недвижимость, которая была куплена на средства одного из супругов, разделить невозможно. Эта история началась почти 15 лет назад в Ростовской области. Там через два года после свадьбы молодой супруг получил наследство от бабушки. Это были доли в частном доме и земельном участке. Наследство супруг решил продать и на вырученные деньги купить квартиру для своей семьи. Так все полученные деньги целиком ушли на покупку жилья. Новую квартиру оформили на жену.

Прошло еще несколько лет, и семья распалась. Вот тогда и встал вопрос раздела нажитого добра. И в первую очередь - квартиры. Мужчина пошел в суд, потребовав признать квартиру не совместной супружеской собственностью, а только его личной собственностью.

В суде истец объяснил, что квартира полностью куплена на его деньги, которые он выручил от продажи наследства. Показал документы. Правда, бывшая супруга этого не отрицала.

Суд первой инстанции все тщательно подсчитал. Он увидел, что та сумма, которая была выручена за наследство, буквально спустя месяц целиком, копейка в копейку, ушла на оплату квартиры.

Волгодонской районный суд Ростовской области решил, что квартиру супруги купили на личные деньги мужа, поэтому она не может относиться к совместной собственности супругов. Суд удовлетворил иск бывшего мужа и оставил жилье ему.

Апелляцию такое решение не устроило. Суд согласился, что супруг купил недвижимость за свой счет. Но при этом областной суд сказал, что муж "фактически внес деньги в семейный бюджет, так как купил совместную жилплощадь". Областной суд отметил, что муж согласился оформить квартиру на жену. А это лишний раз подтверждает, что оснований считать имущество личной собственностью нет.

Так что апелляция отменила решение районных судей и приняла свое - разделила квартиру пополам.

Вот тогда бывший муж и обратился в Верховный суд.

Коллегия указала на ошибки нижестоящих инстанций. По мнению ВС, чтобы правильно определить статус имущества (общее или личное), нужно понять, на какие средства его покупали и по каким сделкам. Согласно п. 1 ст. 36 СК ("Имущество каждого из супругов"), то, что один из партнеров получил безвозмездно (в том числе унаследовал), не является общим. Личным оно останется, если партнер продаст его и взамен купит другой дом или квартиру.

Купленное в браке имущество на деньги одного из супругов исключает его из режима общей совместной собственности, даже если оно оформлено на имя другого супруга, заявил Верховный суд.

Он напомнил про свое постановление Пленума (от 5 ноября 1998 года) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака".

Имущество, купленное на личные средства одного из супругов, не является общим

В нем четко сказано - не является общим имущество, купленное во время брака, но на личные средства. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила, что правильную позицию при рассмотрении заняла первая инстанция. То есть районный суд.

В спорах, если супруг хочет признать имущество личным, он должен доказать суду, что средства, на которые купили спорный объект, не были общими. Доказывать можно по-разному. Можно показать, что средства заработаны до брака. Или указать на получение наследства или в дар. В таких случаях суд должен оценить стоимость приобретенного имущества, размер личных средств и время между получением дохода и приобретением недвижимости. В нашем случае прошло очень мало времени с момента продажи одного объекта и покупкой другого. Так что Верховный суд оставил в силе решение районного суда, по которому квартира не делилась.