Видео: Летающий автомобиль впервые поднялся в небо

В аэропорту Пьештяны в Словакии прошли испытания летающего автомобиля AirCar, созданного местными изобретателями.

По словам разработчиков, машина трансформируется в летательный аппарат за три минуты. На опубликованных кадрах тестового полета видно, как футуристическое транспортное средство движется по взлетной полосе, останавливается, чтобы развернуть крылья, затем разгоняется и поднимается в воздух.

Во время испытаний AirCar выполнил два взлета и две посадки, пролетев в воздухе около 460 метров. Всего же дальность полета аппарата составляет 990 метров.

Двухместный автомобиль весит чуть меньше одной тонны и может нести нагрузку в 200 килограммов. Оснащается машина мотором 1,6 литра мощностью 140 лошадиных сил, для взлета требуется ровная дорога длиной не менее 300 метров. Максимальная скорость полета достигает 200 километров в час.

Испытанный образец, отметили создатели летающего авто, является пятым прототипом, в котором учтены недоработки предыдущих версий. Предполагается, что машина может использоваться для личных нужд владельцев или же в качестве коммерческого такси. Разработчики заверяют, что управлять их детищем может любой имеющий навыки пилота человек без дополнительной специальной подготовки.

Стоимость автомобиля пока не разглашается. Изобретателям предстоит провести еще несколько предусмотренных законом испытаний, они уверены, что начать продажу AirCar смогут уже со следующего года.