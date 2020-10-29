Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге

В Токио почтили память Рихарда Зорге. В церемонии возложения цветов к могиле легендарного разведчика на кладбище Тама приняли участие посол РФ в Японии Михаил Галузин, представители военного атташата российского дипучреждения, а также главы дипмиссий стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза.

"Солдат Первой мировой, впоследствии активный интернационалист и борец за социальную справедливость, талантливый журналист и выдающийся советский разведчик Рихард Зорге внес большой вклад в победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, выполняя свою миссию на территории Японии", - подчеркнул Михаил Галузин.

По словам российского посла, в последнее время в некоторых странах Запада и отдельных бывших советских республиках активизировались попытки переписать историю, героизировать нацистских преступников и их пособников.

"Таким попыткам необходимо давать самый жесткий отпор. Именно поэтому сегодня в лице Рихарда Зорге мы отдаем дань памяти истинным Героям, посвятившим жизнь борьбе за наше общее Отечество, творившим мировую историю и создавшим основы современного международного порядка, который позволил избежать повторения трагедии новой мировой войны", - резюмировал дипломат.

Напомним, что Рихард Зорге одним из первых сообщил о предполагаемой дате нападения фашисткой Германии на СССР. В октябре 1941 года он был арестован японской контрразведкой и приговорен к смертной казни. 7 ноября 1944 года разведчика не стало.