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29.10.2020 18:12
Рубрика: Общество

В упавшем в США "огненном шаре" найдена внеземная органика

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США исследователи изучили метеорит под названием "Огненный шар", который в 2018 году упал на лед замерзшего озера Строберри-Лейк, и обнаружили в нем отлично сохранившиеся внеземные органические соединения.

Фото: Northern Arizona University
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Как сообщает Phys.org, фрагменты метеорита исследовали ученые из Полевого музея в Чикаго. Сам же метеорит, который многие очевидцы наблюдали в виде огненного шара, упал на поверхность ночью 16 января 2018 года. Он пролетел по небу над Средним Западом и Онтарио, прежде чем врезаться в лед замерзшего озера в Мичигане.

Ученые использовали метеорологический радар, чтобы найти место падения фрагментов метеорита. Благодаря этому им удалось быстро "собрать" метеорит, прежде чем его химический состав изменился под воздействием жидкой воды.

"Этот метеорит особенный, потому что он упал на замерзшее озеро и был быстро найден, - говорит ведущий автор исследования Филипп Хек. - Он оказался неповрежденным, и его минералы практически не изменились. Позже мы обнаружили, что он содержит богатый запас внеземных органических соединений. Вероятно, подобные соединения были доставлены на раннюю Землю метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в формирование жизни".

Исследователи сразу определили, что "Огненный шар" является хондритом типа H4. Лишь четыре процента всех метеоритов, падающих на Землю в наши дни, относятся к этому редкому типу. Авторы исследования отмечают, что изученный ими метеорит "демонстрирует большое разнообразие органических веществ".

Фото: iStock
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Поскольку падение этого объекта было заснято на видео, оно вызвало необычайно высокий интерес, в том числе со стороны научного сообщества. Принять участие в исследовании выразили желание многие эксперты, и каждый из них применил свою технику анализа.

Это помогло собрать необычно большой набор данных для одного метеорита. Впрочем, ученые не без сарказма поспешили успокоить общественность: "Извините, инопланетян мы не нашли".

"Ученых, изучающих метеориты и космос, иногда спрашивают: "Видите ли вы когда-нибудь признаки жизни?", - говорит Хек. - И я всегда отвечаю: "Да, каждый метеорит полон жизни, но земной жизни". Как только объект приземляется, он покрывается микробами и другой органикой с Земли. У нас есть метеориты с растущими на них лишайниками".

Но в данном случае ученые получили действительно уникальный объект: метеорит приземлился на лед, и поэтому остался практически чистым, в своем первозданном виде.

Общество Наука Общество Космос

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