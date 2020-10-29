В небе над Аризоной во время выступления Трампа перехватили самолет

Истребитель F-16 перехватил самолет авиации общего назначения, оказавшийся в воздушном пространстве, закрытом для полетов. Инцидент произошел в 14:00 по местному времени в небе над Аризоной. В этом штате сейчас находится президент США Дональд Трамп. Он проводит там предвыборные митинги.

Экипаж самолета-нарушителя не отвечал на запросы диспетчера, не реагировал на маневры истребителя, а на связь вышел только после действий военных летчиков - F-16 выпустил сигнальные ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВВС США.

"Подозрительный воздушный объект вывели из зоны ограниченных полетов без дальнейших происшествий", - подчеркнули в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки. Добавим, что глава Белого дома в среду, 28 октября, выступал перед своими сторонниками в городе Буллхед-Сити.