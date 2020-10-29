Столичное "Динамо", финишировавшее в прошлом сезоне на четвертом месте в нашей мужской Суперлиге, не воспользовалось шансом выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

В матче второго игрового дня группы Н решающего раунда квалификации главного еврокубка "бело-голубые" более чем откровенно разгромлены итальянским "Тренто" - 0:3 (18:25, 13:25, 16:25).

Ключевой для определения участника стартующего в ноябре основного раунда Лиги чемпионов матч в швейцарском городе Амрисвиль продолжался всего-то час с небольшим. Самыми результативными у победителей в присутствии лишь 450 зрителей (действуют коронавирусные ограничения) стали диагональный нападающий Нимир Абдель-Азиз (22 очка) и... бывший игрок "Динамо" Дик Кой (12). В составе проигравших Романас Шкулявичус выиграл 12 мячей. "Динамо" переходит в розыгрыш второго по значимости на континенте Кубка ЕКВ.