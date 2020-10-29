Все храмы в Ницце закроют после нападения у церкви Нотр-Дам

Все церкви Ниццы будут закрыты и помещены под видеонаблюдение после гибели трех человек от рук злоумышленника в центре города.
Соответствующее распоряжение дал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал BFM.
"Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа", - приводит агентство слова главы города.
Напомним, в 9 утра по местному времени неизвестный совершил нападение возле церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. По предварительной информации, погибли три человека. Нападавший задержан. Мэр расценил случившееся как возможный теракт.
В связи с инцидентом президент Франции Эмманюэль Макрон уже направляется в Ниццу, сообщил глава Ниццы журналистам.
Le périmètre de sécurité ne cesse de s'agrandir. #Nice06 #AttentatNice pic.twitter.com/l9YyMGuGqV— Tom Vannier (@TomVannier_) October 29, 2020
🔴Un #attentat vient d'avoir lieu dans l'église Notre Dame à #Nice. L'attaque au couteau aurait causé la mort d'une personne. Plusieurs coups de feu ont été entendus dans le quartier. Grosse opération de #police en cours. pic.twitter.com/f4uVikdoTE— Entreprendre (@Entreprendre) October 29, 2020