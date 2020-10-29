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29.10.2020 12:56
Рубрика: В мире

Все храмы в Ницце закроют после нападения у церкви Нотр-Дам

Все церкви Ниццы будут закрыты и помещены под видеонаблюдение после гибели трех человек от рук злоумышленника в центре города.

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Соответствующее распоряжение дал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал BFM.

"Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа", - приводит агентство слова главы города.

Напомним, в 9 утра по местному времени неизвестный совершил нападение возле церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. По предварительной информации, погибли три человека. Нападавший задержан. Мэр расценил случившееся как возможный теракт.

В связи с инцидентом президент Франции Эмманюэль Макрон уже направляется в Ниццу, сообщил глава Ниццы журналистам.

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