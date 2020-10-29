Выборы в США обойдутся в рекордные 14 миллиардов долларов

Расходы на нынешнюю предвыборную гонку в США достигнут 14 миллиардов долларов и вдвое превысят траты предыдущего избирательного цикла 2016 года. Таковы данные некоммерческой организации Center for Responsive Politics.

Эксперты называют данную сумму беспрецедентной, подчеркивая, что эти выборы будут самыми дорогостоящими в истории США, пишет ТАСС. Отмечается, что в эти 14 миллиардов включены расходы на предвыборные кампании кандидатов на пост президента, участников борьбы за места в Палате представителей и Сенате конгресса, национальных комитетов Республиканской и Демократической партий, а также комитетов политических действий, оказывающих поддержку различным кандидатам.

По данным Center for Responsive Politics, расходы кандидатов в президенты США в этом году составят 6,6 миллиарда долларов (в 2016 году - 2,4 миллиарда). При этом демократ Джозеф Байден может стать первым кандидатом на пост главы государства, которому удастся привлечь один миллиард долларов добровольных пожертвований. Известно, что по состоянию на 14 октября, Байден набрал рекордные 938 миллиона долларов, а республиканец и действующий президент Дональд Трамп - 596 миллионов.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США третьего ноября. Будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, ряд губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.