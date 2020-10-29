Выставка "За знаниями в Россию" открылась в Румынии

В Румынии открылась образовательная выставка "За знаниями в Россию". В ней принимают участие такие российские вузы, как Госуниверситет путей сообщения, "Вышка", Вологодский и Орловский госуниверситеты, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Санкт-Петербургский горный университет и другие.

Они проведут презентации и семинары, прочтут лекции и продемонстрируют свои образовательные программы и проекты по различным направлениям подготовки в онлайн-формате, сообщается на сайте выставке. Организаторы приглашают посетить ее школьников, абитуриентов и их родителей. У них будет возможность задать любые вопросы о российском высшем образовании представителям администрации вузов, а также ученым и педагогам.

Образовательный проект реализуется при поддержке Россотрудничества.

В первый день гости форума узнают об образовательных программах вузов из Иркутска, Челябинска, Белгорода, Кемерова, Самары в самых актуальных областях: инженерно-технические науки, математические и естественные науки, гуманитарные науки, экономика, педагогика.

Запланированы и научно-популярные лекции об освоении Арктики, истории книгоиздания в России, производстве бумаги, журналистике, лазерных технологиях и многом другом.

Иркутский национально-исследовательский технический университет представит доклад о подготовке специалистов по энергетике. Преподаватели Челябинского государственного университета расскажут о возможностях обучения иностранных граждан и соотечественников за рубежом. Презентацию "Инженерное дело: шаг в науку и высокие технологии" представит проректор по научно-технологической деятельности и аттестации научных кадров Орловского госуниверситета.