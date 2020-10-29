Финансирование Фонда развития моногородов (ФРМ) будет сокращено. Если до сих пор предусматривалось предоставление фонду 4,7 млрд руб. ежегодно, то в 2021-2023 годах, согласно проекту бюджета на трехлетку, будет выделяться только 4,2 млрд руб. В минэкономразвития считают, что сейчас требуется "максимально сконцентрировать средства федерального бюджета на поддержку проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций".

В связи с сокращением финансирования ФРМ занялся разработкой новой стратегии развития моногородов до 2025 года. Ее, как сообщила глава фонда Ирина Макиева, представят на заседании наблюдательного совета до конца года. За январь - сентябрь, по словам Макиевой, на инфраструктуру фондом было направлено 600 млн руб. - четыре объекта уже введены в эксплуатацию, еще пять должны быть сданы до конца года. При всем при том российские моногорода не останутся без попечения. От программы целевой их поддержки никто не отказывается. Эта программа предполагает механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20 процентов). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб.

Социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. Пандемия лишь обострила ее. В "красной зоне" сейчас находятся около 100 моногородов из 319. Чтобы город был отнесен к "красной зоне", в нем должны наблюдаться пять признаков напряженности: прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10 процентов его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями. В "красной зоне" особо выделяются около двадцати городов, находящихся в самом тяжелом положении. Среди них муниципалитеты в Карелии и Кемеровской области, Тольятти, моногорода в Башкирии и Коми. Острее всего ситуация на градообразующих предприятиях автопрома, в транспортном машиностроении и старых металлургических заводах.

Финансирование Фонда развития моногородов (ФРМ) будет сокращено с 4,7 млрд руб. ежегодно до 4,2 млрд руб.

"Проблема моногородов двоякая, - говорит доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Савченко. - С одной стороны, созданы мощная инфраструктура и очень качественный человеческий капитал, а с другой - когда кончается какой-то технологический цикл, у властей возникает вопрос: чем людей занять?" Примером успешного решения проблемы моногородов Савченко считает Комсомольск-на-Амуре: "Оттуда уезжали люди с высшим образованием, там было всего два завода. Требовалось найти альтернативу. И как только в Комсомольске-на-Амуре стали появляться новые возможности для трудоустройства, мы закрепили там кадры. Создание в этом городе крупного технопарка проблему решило".

Правительство намерено продолжать поддержку депрессивных территорий. Обещано при поддержке моногородов применять - ввиду ограниченности ресурсов - проектный метод "хотя бы на три года". Поддержку получат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, если сумеют защитить свои инвестпроекты. Им будет присвоен статус территорий опережающего развития (ТОР). Для таких территорий предусмотрены налоговые и прочие льготы. Например, резиденты ТОР получают 5-процентную льготу по налогу на прибыль для первых пяти лет работы, а также 10-18 процентов для последующих пяти лет; можно также в три раза снизить размер отчислений в социальные фонды.

Отказаться от моногорода как от наследия устаревшей советской экономики Россия уже не может, но диверсифицировать производство в таких городах вполне реально. Например, в Пикалеве, где в 2009 году наблюдалась вспышка социальной напряженности из-за остановки глиноземного, цементного и химического предприятий, построены швейные цеха, где заняты около 300 человек. Уровень безработицы в Пикалеве сейчас составляет 0,74 процента и является одним из самых низких в регионе.

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесменами ответственность за экономику проблемных территорий. Потому что ни губернаторы, ни владельцы предприятий самостоятельно с этим не справятся. Губернатор не способен одним напряжением воли спасти градообразующее предприятие от остановки, выплатить долги по зарплате и предоставить работу всем, кто ее лишился. Не может это гарантировать и бизнесмен. Ни тот, ни другой не умеют творить чудеса.

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесменами ответственность за экономику проблемных территорий

Потому что причины, вынуждающие власть временами переходить от системного управления к ручному, не сводимы к чиновничьей нерадивости или к социальной безответственности бизнесменов. Экономическая ситуация развивается по своим объективным законам, и не все здесь зависит от воли конкретных людей. Как ни пугай губернаторов отставками, а привлечь инвесторов для создания альтернативы градообразующим предприятиям им далеко не всегда удается. Сколько ни тверди бизнесменам про социальную ответственность, а склонять их к нерыночным решениям можно раз, другой, но не постоянно. Чудеса ручного управления невозможно поставить на поток. Особенно в нынешней экономической ситуации.