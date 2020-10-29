WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные

Белый дом разрабатывает план, согласно которому всех желающих запросить американскую визу могут обязать сначала предоставлять официальным лицам США свои биометрические данные. Такую информацию в среду распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

В США планируется создание базы данных, в которую будут вносить сведения обо всех иностранцах, запрашивающих иммиграционную или туристическую визу. Предполагается, что у них будут брать отпечатки пальцев, а также, "возможно, другую биометрическую информацию", цитирует ТАСС.

В администрации президента Дональда Трампа считают, что сбор биометрических данных на раннем этапе даст властям больше времени на проверку биографии тех, кто хочет приехать в США, пишет газета. По ее данным, этот план уже несколько месяцев обсуждают в Совете национальной безопасности Белого дома.

Известно также, что министерство внутренней безопасности уже начало закупать новое оборудование, позволяющее более точно считывать отпечатки пальцев. Оно предназначено для американских дипмиссий.