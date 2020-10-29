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29.10.2020 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 17 717 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.


Распределение по субъектам

  1. Москва 4906
  2. Санкт-Петербург 758
  3. Московская область 514
  4. Нижегородская область 386
  5. Архангельская область 319
  6. Ростовская область 312
  7. Воронежская область 292
  8. Свердловская область 290
  9. Красноярский край 288
  10. Иркутская область 228
  11. Республика Коми 225
  12. Республика Крым 225
  13. Забайкальский край 221
  14. Хабаровский край 220
  15. Алтайский край 216
  16. Томская область 212
  17. Республика Бурятия 211
  18. Ульяновская область 204
  19. Мурманская область 197
  20. Ханты-Мансийский АО 197
  21. Республика Алтай 197
  22. Волгоградская область 196
  23. Саратовская область 194
  24. Ставропольский край 192
  25. Омская область 192
  26. Приморский край 187
  27. Республика Саха (Якутия) 185
  28. Ямало-Ненецкий АО 182
  29. Новосибирская область 178
  30. Оренбургская область 177
  31. Кемеровская область 174
  32. Пензенская область 168
  33. Самарская область 167
  34. Пермский край 162
  35. Кировская область 150
  36. Челябинская область 148
  37. Брянская область 147
  38. Тверская область 142
  39. Ленинградская область 138
  40. Тюменская область 138
  41. Республика Хакасия 137
  42. Краснодарский край 132
  43. Амурская область 128
  44. Орловская область 122
  45. Курская область 121
  46. Астраханская область 120
  47. Ярославская область 118
  48. Удмуртская Республика 118
  49. Республика Карелия 117
  50. Псковская область 115
  51. Ивановская область 113
  52. Костромская область 112
  53. Смоленская область 111
  54. Тульская область 109
  55. Калужская область 107
  56. Белгородская область 102
  57. Калининградская область 102
  58. Рязанская область 101
  59. Владимирская область 97
  60. Вологодская область 96
  61. Республика Калмыкия 94
  62. Сахалинская область 93
  63. Тамбовская область 90
  64. Кабардино-Балкарская Республика 90
  65. Карачаево-Черкесская Республика 88
  66. Республика Дагестан 87
  67. Республика Башкортостан 85
  68. Новгородская область 84
  69. Липецкая область 82
  70. Республика Тыва 80
  71. Курганская область 79
  72. г.Севастополь 74
  73. Республика Адыгея 72
  74. Республика Мордовия 67
  75. Республика Ингушетия 61
  76. Республика Северная Осетия 59
  77. Чувашская Республика 58
  78. Камчатский край 50
  79. Республика Татарстан 46
  80. Магаданская область 46
  81. Республика Марий Эл 45
  82. Еврейская АО 39
  83. Ненецкий автономный округ 18
  84. Чеченская Республика 11
  85. Чукотский АО 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 581693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Чеченская Республика 0,4%
  2. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
  3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%

За последние сутки подтверждено 366 летальных случаев

  1. Брянская область 3
  2. Владимирская область 2
  3. Воронежская область 10
  4. Ивановская область 3
  5. Костромская область 13
  6. Курская область 7
  7. Липецкая область 1
  8. Московская область 11
  9. Смоленская область 5
  10. Тамбовская область 1
  11. Тверская область 5
  12. Тульская область 3
  13. Москва 66
  14. Республика Карелия 1
  15. Архангельская область 1
  16. Калининградская область 4
  17. Мурманская область 6
  18. Псковская область 1
  19. Санкт-Петербург 34
  20. Республика Адыгея 1
  21. Республика Калмыкия 2
  22. Республика Крым 5
  23. Краснодарский край 6
  24. Астраханская область 3
  25. Волгоградская область 1
  26. Ростовская область 16
  27. Севастополь 2
  28. Республика Дагестан 2
  29. Республика Ингушетия 1
  30. Кабардино-Балкарская Республика 2
  31. Карачаево-Черкесская Республика 3
  32. Чеченская Республика 1
  33. Ставропольский край 3
  34. Республика Татарстан 1
  35. Удмуртская Республика 8
  36. Республика Чувашия 3
  37. Пермский край 5
  38. Кировская область 1
  39. Нижегородская область 13
  40. Оренбургская область 10
  41. Пензенская область 3
  42. Самарская область 8
  43. Саратовская область 2
  44. Ульяновская область 7
  45. Курганская область 1
  46. Свердловская область 7
  47. Тюменская область 1
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  50. Челябинская область 2
  51. Республика Хакасия 5
  52. Алтайский край 6
  53. Красноярский край 6
  54. Иркутская область 12
  55. Кемеровская область 4
  56. Новосибирская область 4
  57. Омская область 4
  58. Томская область 3
  59. Республика Бурятия 8
  60. Республика Саха (Якутия) 5
  61. Забайкальский край 5
  62. Приморский край 2
За весь период по России умерло 27 301 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 740 человек

  1. Белгородская область 165
  2. Брянская область 54
  3. Владимирская область 74
  4. Воронежская область 400
  5. Ивановская область 77
  6. Калужская область 89
  7. Костромская область 51
  8. Курская область 117
  9. Липецкая область 55
  10. Московская область 381
  11. Орловская область 131
  12. Рязанская область 69
  13. Смоленская область 33
  14. Тамбовская область 78
  15. Тверская область 89
  16. Тульская область 71
  17. Ярославская область 144
  18. Москва 3780
  19. Республика Карелия 261
  20. Республика Коми 148
  21. Архангельская область 148
  22. Вологодская область 110
  23. Калининградская область 113
  24. Ленинградская область 73
  25. Мурманская область 182
  26. Новгородская область 88
  27. Псковская область 33
  28. Санкт-Петербург 424
  29. Республика Адыгея 52
  30. Республика Калмыкия 58
  31. Республика Крым 163
  32. Краснодарский край 60
  33. Астраханская область 56
  34. Волгоградская область 199
  35. Ростовская область 206
  36. Севастополь 27
  37. Республика Дагестан 86
  38. Республика Ингушетия 45
  39. Кабардино-Балкарская Республика 16
  40. Карачаево-Черкесская Республика 59
  41. Республика Северная Осетия - Алания 97
  42. Чеченская Республика 4
  43. Ставропольский край 246
  44. Республика Башкортостан 68
  45. Республика Марий Эл 85
  46. Республика Мордовия 66
  47. Республика Татарстан 86
  48. Удмуртская Республика 248
  49. Республика Чувашия 108
  50. Пермский край 94
  51. Кировская область 84
  52. Нижегородская область 418
  53. Оренбургская область 170
  54. Пензенская область 166
  55. Самарская область 241
  56. Саратовская область 136
  57. Ульяновская область 225
  58. Курганская область 54
  59. Свердловская область 315
  60. Тюменская область 75
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 110
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 85
  63. Челябинская область 140
  64. Республика Алтай 135
  65. Республика Тыва 117
  66. Республика Хакасия 72
  67. Алтайский край 197
  68. Красноярский край 289
  69. Иркутская область 297
  70. Кемеровская область 302
  71. Новосибирская область 164
  72. Омская область 183
  73. Томская область 102
  74. Республика Бурятия 355
  75. Республика Саха (Якутия) 88
  76. Забайкальский край 204
  77. Камчатский край 31
  78. Приморский край 113
  79. Амурская область 100
  80. Магаданская область 34
  81. Хабаровский край 101
  82. Сахалинская область 70
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 186 041 человек
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