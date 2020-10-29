За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 17 717 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам
- Москва 4906
- Санкт-Петербург 758
- Московская область 514
- Нижегородская область 386
- Архангельская область 319
- Ростовская область 312
- Воронежская область 292
- Свердловская область 290
- Красноярский край 288
- Иркутская область 228
- Республика Коми 225
- Республика Крым 225
- Забайкальский край 221
- Хабаровский край 220
- Алтайский край 216
- Томская область 212
- Республика Бурятия 211
- Ульяновская область 204
- Мурманская область 197
- Ханты-Мансийский АО 197
- Республика Алтай 197
- Волгоградская область 196
- Саратовская область 194
- Ставропольский край 192
- Омская область 192
- Приморский край 187
- Республика Саха (Якутия) 185
- Ямало-Ненецкий АО 182
- Новосибирская область 178
- Оренбургская область 177
- Кемеровская область 174
- Пензенская область 168
- Самарская область 167
- Пермский край 162
- Кировская область 150
- Челябинская область 148
- Брянская область 147
- Тверская область 142
- Ленинградская область 138
- Тюменская область 138
- Республика Хакасия 137
- Краснодарский край 132
- Амурская область 128
- Орловская область 122
- Курская область 121
- Астраханская область 120
- Ярославская область 118
- Удмуртская Республика 118
- Республика Карелия 117
- Псковская область 115
- Ивановская область 113
- Костромская область 112
- Смоленская область 111
- Тульская область 109
- Калужская область 107
- Белгородская область 102
- Калининградская область 102
- Рязанская область 101
- Владимирская область 97
- Вологодская область 96
- Республика Калмыкия 94
- Сахалинская область 93
- Тамбовская область 90
- Кабардино-Балкарская Республика 90
- Карачаево-Черкесская Республика 88
- Республика Дагестан 87
- Республика Башкортостан 85
- Новгородская область 84
- Липецкая область 82
- Республика Тыва 80
- Курганская область 79
- г.Севастополь 74
- Республика Адыгея 72
- Республика Мордовия 67
- Республика Ингушетия 61
- Республика Северная Осетия 59
- Чувашская Республика 58
- Камчатский край 50
- Республика Татарстан 46
- Магаданская область 46
- Республика Марий Эл 45
- Еврейская АО 39
- Ненецкий автономный округ 18
- Чеченская Республика 11
- Чукотский АО 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 581693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чеченская Республика 0,4%
- Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
- Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%
За последние сутки подтверждено 366 летальных случаев
- Брянская область 3
- Владимирская область 2
- Воронежская область 10
- Ивановская область 3
- Костромская область 13
- Курская область 7
- Липецкая область 1
- Московская область 11
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 1
- Тверская область 5
- Тульская область 3
- Москва 66
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 1
- Калининградская область 4
- Мурманская область 6
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 34
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 16
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 8
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 10
- Пензенская область 3
- Самарская область 8
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 7
- Курганская область 1
- Свердловская область 7
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 2
- Республика Хакасия 5
- Алтайский край 6
- Красноярский край 6
- Иркутская область 12
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 4
- Омская область 4
- Томская область 3
- Республика Бурятия 8
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 2
За весь период по России умерло 27 301 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 740 человек
- Белгородская область 165
- Брянская область 54
- Владимирская область 74
- Воронежская область 400
- Ивановская область 77
- Калужская область 89
- Костромская область 51
- Курская область 117
- Липецкая область 55
- Московская область 381
- Орловская область 131
- Рязанская область 69
- Смоленская область 33
- Тамбовская область 78
- Тверская область 89
- Тульская область 71
- Ярославская область 144
- Москва 3780
- Республика Карелия 261
- Республика Коми 148
- Архангельская область 148
- Вологодская область 110
- Калининградская область 113
- Ленинградская область 73
- Мурманская область 182
- Новгородская область 88
- Псковская область 33
- Санкт-Петербург 424
- Республика Адыгея 52
- Республика Калмыкия 58
- Республика Крым 163
- Краснодарский край 60
- Астраханская область 56
- Волгоградская область 199
- Ростовская область 206
- Севастополь 27
- Республика Дагестан 86
- Республика Ингушетия 45
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 59
- Республика Северная Осетия - Алания 97
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 246
- Республика Башкортостан 68
- Республика Марий Эл 85
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 86
- Удмуртская Республика 248
- Республика Чувашия 108
- Пермский край 94
- Кировская область 84
- Нижегородская область 418
- Оренбургская область 170
- Пензенская область 166
- Самарская область 241
- Саратовская область 136
- Ульяновская область 225
- Курганская область 54
- Свердловская область 315
- Тюменская область 75
- Ханты-Мансийский автономный округ 110
- Ямало-Ненецкий автономный округ 85
- Челябинская область 140
- Республика Алтай 135
- Республика Тыва 117
- Республика Хакасия 72
- Алтайский край 197
- Красноярский край 289
- Иркутская область 297
- Кемеровская область 302
- Новосибирская область 164
- Омская область 183
- Томская область 102
- Республика Бурятия 355
- Республика Саха (Якутия) 88
- Забайкальский край 204
- Камчатский край 31
- Приморский край 113
- Амурская область 100
- Магаданская область 34
- Хабаровский край 101
- Сахалинская область 70
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 186 041 человек