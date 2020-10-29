Загадочная гибель: линкор "Новороссийск" взорвался 65 лет назад

В ночь с 28 на 29 октября 1955 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории военно-морского флота: в бухте Севастополя буквально на глазах у всего города затонул линкор "Новороссийск". Трагедия унесла жизни 829 человек, включая тех, кто пытался спасти моряков с тонущего корабля.

Линкор "Новороссийск" получил свое название в 1949 году. Изначально это был итальянский дредноут Giulio Cesare, спущенный на воду в 1911 году. Первую мировую войну он провел достаточно спокойно, ни разу не вступив в противостояние. Дорогой линкор берегли от неоправданных повреждений. Затем он стал учебным артиллерийским кораблем, был модернизирован, и во Вторую мировую войну принял участие в боевых действиях уже в полной мере, получив немало повреждений. Правда, прослужил он до 1942 года: ремонтировать и обслуживать его оказалось ужасно дорого.

После войны страны-победительницы делили итальянский флот. Устаревший к тому времени линкор СССР получил не сразу. Фактически корабль простоял на якоре с 1943 по 1948 год без должного обслуживания. Состояние его оставляло желать лучшего, корабельные системы требовали серьезного ремонта. В следующие шесть лет он был произведен неоднократно, на корабле менялось вооружение, техника. В итоге "Новороссийск" стал самым сильным кораблем Черноморского флота и использовался для боевой подготовки моряков вплоть до рокового дня.

Последний поход линкора был связан с празднованием 100-летия обороны Севастополя. Он вернулся в бухту вечером и пришвартовался в районе Морского госпиталя. Однако нужное место "Новороссийск" немного проскочил вперед. Но ничто не предвещало беды: нештатная ситуация последствий не имела. Часть экипажа сошла на берег.

В 1:31 раздался страшный взрыв. В подводной части линкора сразу же была пробита дыра площадью 150 квадратных метров: это выяснилось уже позднее. Почти 200 человек погибли сразу: в месте взрыва располагались носовые кубрики. Другие члены экипажа бросились спасать корабль. Сперва его пытались отбуксировать на более мелководный участок, но командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко отдал приказ отказаться от этого. После буксировать линкор было уже бессмысленно. Корабль на глазах кренился, его стало засасывать в илистый слой, который достигал 30 метров в глубину. Решение об эвакуации моряков было принято слишком поздно. Линкор сначала полностью лег на левый борт, а затем перевернулся килем вверх. Под ним остались сотни людей, не успевших прыгнуть в воду в последний момент.

Много людей осталось запертыми в жилых отсеках с воздушными подушками. Их голоса спасатели слышали до 1 ноября - люди пели песни и стучали по обшивке. В корпусе сделали дыру, чтобы извлечь моряков: семь человек удалось достать таким образом. Однако в отверстия стал выходить воздух, линкор на глазах погружался под воду. Еще двоих удалось вытащить из-под палубы, неплотно прилегавшей к грунту.

Летом следующего года корабль удалось поднять со дня с помощью продувки. Впоследствии его разобрали на металл.

С ночи на 29 октября 1955 года долгое время стоял вопрос: что стало причиной гибели линкора? Что за взрыв прогремел в ту ночь? Официальную версию назвала правительственная комиссия, занимавшаяся расследованием катастрофы. Линкор погиб из-за донной мины, поставленной в годы Великой отечественной войны.

И до трагедии, и после нее на дне бухты неоднократно находили немецкие мины типов LMB (она имеет вес 986 кг, заряд взрывчатки - 690 кг) и RMH. Одна могла сдетонировать другую - и взрыва было вполне достаточно, чтобы потопить такой огромный корабль. Противники этой версии справедливо утверждали, что аккумулятор снаряда, без которого не сработал бы взрыватель, не продержался бы до 1955 года в работоспособном состоянии.

Звучали также версии о диверсии на корабле, как внутренней, так и внешней - со стороны англичан. Самый экзотический сценарий включает в себя вину "черного князя" Валерио Боргезе, командовавшего итальянскими подводниками, ярого антисоветчика. Его подчиненные были замешаны в ряде европейских терактов. Впрочем, эту версию критики отвергают из-за множества слабых мест: как итальянские диверсанты смогли высадиться у Севастополя и доставить на место тонну взрывчатки?

Погибшие моряки в 1999 году были награждены орденами Мужества. На Братском кладбище Севастополя установлена стела со словами "Мужественным морякам линкора "Новороссийск", погибшим при исполнении воинского долга 29 октября 1955 года. Любовь к Родине и верность военной присяге были для вас сильнее смерти".